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Фильм «Евровидение» получит сценическую версию

Сегодня в 19:17
Фото: Netflix

Комедия «Евровидение», которая вышла на Netflix в 2020 году, получит сценическую версию. Из нее сделают мюзикл, который покажут на Бродвее, сообщил The Guardian.

Звезда фильма Уилл Феррелл займется созданием спектакля вместе с Энтони Кингом, который перенес на бродвейскую сцену «Битлджуса». Над мюзиклом поработает также автор сценария кинокартины Харпер Стил.

«Мы более чем рады представить „Евровидение“ на Бродвее. Сценический мюзикл — идеальное место для продолжения нашего празднования всего того, что мы любим в этом удивительном и объединяющем песенном конкурсе», — поделился Феррелл.

Когда состоится премьера мюзикла «Евровидение», пока неясно. Кто сыграет главные роли в проекте, также остается загадкой. Режиссером шоу станет Алекс Тимбер, который сейчас работает над мюзиклом «Just In Time».

Фильм «Евровидение: История группы Fire Saga» снял Дэвид Добкин по сценарию Эндрю Стила и Уилла Феррелла. В картине снялись Феррелл, Рэйчел Макадамс, Пирс Броснан, Дэн Стивенс и Деми Ловато. Лента получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая песня».

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