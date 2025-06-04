Фильм «Евровидение» получит сценическую версию

Комедия «Евровидение», которая вышла на Netflix в 2020 году, получит сценическую версию. Из нее сделают мюзикл, который покажут на Бродвее, сообщил The Guardian.
Звезда фильма Уилл Феррелл займется созданием спектакля вместе с Энтони Кингом, который перенес на бродвейскую сцену «Битлджуса». Над мюзиклом поработает также автор сценария кинокартины Харпер Стил.
«Мы более чем рады представить „Евровидение“ на Бродвее. Сценический мюзикл — идеальное место для продолжения нашего празднования всего того, что мы любим в этом удивительном и объединяющем песенном конкурсе», — поделился Феррелл.
Когда состоится премьера мюзикла «Евровидение», пока неясно. Кто сыграет главные роли в проекте, также остается загадкой. Режиссером шоу станет Алекс Тимбер, который сейчас работает над мюзиклом «Just In Time».
Фильм «Евровидение: История группы Fire Saga» снял Дэвид Добкин по сценарию Эндрю Стила и Уилла Феррелла. В картине снялись Феррелл, Рэйчел Макадамс, Пирс Броснан, Дэн Стивенс и Деми Ловато. Лента получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая песня».