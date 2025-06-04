Фильм «Прости, детка» от A24 покажут в России

Она всё ещё не может оправиться от травматичного события, произошедшего с ней в колледже. Когда к ней неожиданно приезжает лучшая подруга, кажется, что в жизни наконец-то появляется свет. Агнес отчаянно пытается вырваться из плена прошлого и начать дышать по-настоящему.