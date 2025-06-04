Фильм «Прости, детка» от A24 покажут в России

В российский прокат выйдет новый фильм студии A24 «Прости, детка». Дистрибьютором выступит «Экспонента Фильм».
Точная дата релиза пока не называется. Лента стала режиссерским дебютом актрисы Евы Виктор, которая исполнила центральную роль в ней.
Сначала «Прости, детка» получила приз за лучший сценарий на фестивале «Сандэнс», а затем овации в «Каннах». Фильм рассказывает о преподавательнице в небольшом университете по имени Агнес.
Она всё ещё не может оправиться от травматичного события, произошедшего с ней в колледже. Когда к ней неожиданно приезжает лучшая подруга, кажется, что в жизни наконец-то появляется свет. Агнес отчаянно пытается вырваться из плена прошлого и начать дышать по-настоящему.
Виктор сама написала сценарий картины и срежиссировала ее. Продюсером проекта выступил постановщик «Лунного света» Барри Дженкинс. Среди других продюсеров — работавшие над «Солнце мое» Марк Церьяк и Адель Романски.
В актерский состав фильма вошли Наоми Аки («Микки 17»), Лукас Хеджес («Манчестер у моря», «Леди Берд»), Джон Кэрролл Линч («Основатель», «Американские истории ужасов»), Луис Канселми («Убийцы цветочной луны», «Миллиарды») и Келли МакКормак («Папик», «Джордж и Тэмми»).