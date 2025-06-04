Том Хиддлстон танцует на площади в новом трейлере «Жизни Чака»

На ютуб-канале Neon опубликовали новый трейлер фильма «Жизнь Чака» — экранизации рассказаза Стивена Кинга, которую создал режиссер «Полуночной массы» и «Доктора Сна» Майк Флаганан.
Картина выйдет на экраны 6 июня. Она расскажет «необычайную историю об обычном человеке». Главную роль в проекте исполнил английский актер Том Хиддлстон, известный по фильмам «Тор» и «Выживут только любовники».
Фильм описывается как «незабываемая, смешивающая жанры сказка», в центре которой окажется Чак Кранц, который переживает «чудо любви, горечь утраты и множества, заключенные в каждом из нас».
В актерский состав ленты вошли Чиветель Эджофор, Карен Гиллан, Джейкоб Тремблей, Марк Хэмилл, Мэттью Лиллард, Миа Сара. Известно, что картина будет разделена на три отдельные части.
Впервые «Жизнь Чака» показали на кинофестивале в Торонто. Там фильм получил приз зрительских симпатий. «Афиша Daily» посмотрела «Жизнь Чака» и поставила ему 8 из 10 баллов.