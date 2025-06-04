В универмаге «Цветной» пройдет благотворительный маркет «Дом с маяком х Брикет»

7 и 8 июня на пятом этаже московского универмага «Цветной», в пространстве фуд-корта «Брикет», пройдет благотворительный маркет «Дом с маяком х Брикет».
На маркете бренды одежды, аксессуаров и товаров для дома представят вещи из своих коллекций, каждую из которых гости смогут забрать за пожертвования.
Среди участников — MY812, Polette, 5 O’Cooft, Novaya, Ugly Sweater Club, «Эконика», All We Need, Lesyanebo, Murmurizm, Hiss, «Берегите птиц», Yollo, Partisan Press, Ruban, Dupree, Muliér, Kapsula. Все собранные от маркета средства пойдут на поддержку детского хосписа «Дом с маяком».
К мероприятию присоединятся друзья и попечители фонда — актеры, музыканты, блогеры. В течение двух дней они будут работать в «Брикете» в роли бариста, продавцов и кондитеров. Среди участников — Александр Петров, Александра Ревенко, Никита Ефремов, Александра Бортич, Саша Жаркова, Паулина Андреева, Наташа Гольденберг и Марина Мелия.