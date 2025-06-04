В универмаге «Цветной» пройдет благотворительный маркет «Дом с маяком х Брикет»

Сегодня / 18:19
Том Хиддлстон танцует на площади в новом трейлере «Жизни Чака»
Сегодня / 17:50
Режиссер хоррора «M3GAN» снимет фильм по линейке кукол Monster High от Mattel
Сегодня / 17:27
«Рединг-мост»: королевская семья готовила план на случай смерти Кейт Миддлтон
Сегодня / 16:48
Расселл Кроу и Шейлин Вудли снимутся в триллере «Unabom»
Сегодня / 16:42
Мужчина попытался проникнуть в дом Дональда Трампа, чтобы жениться на его внучке
Сегодня / 16:39
Суд отклонил иск Блейк Лайвли против Джастина Бальдони о причинении эмоционального стресса
Сегодня / 15:42
Вышел финальный трейлер «Глав государств» Ильи Найшуллера
Сегодня / 15:29
Вышел новый ролик «Фантастической четверки: Первые шаги»
Сегодня / 15:22
У фронтмена группы a-ha Мортена Харкета диагностировали болезнь Паркинсона
Сегодня / 14:55
Драмеди «Что‑то положительное» с Кириллом Кяро и Любовью Толкалиной стартует в Okko 16 июня
Сегодня / 14:30
Московский выпускной впервые пройдет на ВДНХ
Сегодня / 14:13
На Викторию Боню составили протокол о пропаганде наркотиков
Сегодня / 14:10
Представители Эминема подали к Meta* иск на 109 млн долларов за нарушение авторских прав
Сегодня / 13:19
В Петербурге пройдет выставка от «Простых вещей» с работами художников с ментальными особенностями
Сегодня / 13:19
Какаду мог сорвать запуск первой ракеты в истории Австралии
Сегодня / 13:18
В Петербурге запретили склонение к аборту
Сегодня / 12:10
Paramount экранизирует фэнтезийный роман Ребекки Росс «Божественные соперники»
Сегодня / 11:09
Лейбл отказался от альбома Pusha T из‑за фита с Кендриком Ламаром и возможности иска от Дрейка
Сегодня / 11:05
Akon перед шоу в Москве выступит в Сочи
Сегодня / 10:44
В Москву придет жара до +30 градусов
Сегодня / 10:14
Самый безумный трюк в «Миссия невыполнима» возник, когда режиссер показал Тому Крузу ролик в тиктоке
Сегодня / 09:56
IOWA раскритиковали за выступление в костюме, который якобы напоминает мужской половой орган
Сегодня / 09:34
В Канаде семья енотов сорвала работу самолетного завода Airbus
Обновлено сегодня в 09:01
Клинт Иствуд опроверг свои слова об «эре ремейков и франшиз»
Сегодня / 08:24
В Москве запускают Службу ментального здоровья
Сегодня / 08:23
У Джесси Джей обнаружили рак груди
Сегодня / 07:28
Мартин Скорсезе перестал ходить в кинотеатры, потому что зрители сидят в телефонах
Сегодня / 06:54
88% людей в рунете испытывают ненависть к самокатчикам

В универмаге «Цветной» пройдет благотворительный маркет «Дом с маяком х Брикет»

Сегодня в 18:00
Фото: «Дом с маяком»

7 и 8 июня на пятом этаже московского универмага «Цветной», в пространстве фуд-корта «Брикет», пройдет благотворительный маркет «Дом с маяком х Брикет».

На маркете бренды одежды, аксессуаров и товаров для дома представят вещи из своих коллекций, каждую из которых гости смогут забрать за пожертвования.

Среди участников — MY812, Polette, 5 O’Cooft, Novaya, Ugly Sweater Club, «Эконика», All We Need, Lesyanebo, Murmurizm, Hiss, «Берегите птиц», Yollo, Partisan Press, Ruban, Dupree, Muliér, Kapsula. Все собранные от маркета средства пойдут на поддержку детского хосписа «Дом с маяком».

К мероприятию присоединятся друзья и попечители фонда — актеры, музыканты, блогеры. В течение двух дней они будут работать в «Брикете» в роли бариста, продавцов и кондитеров. Среди участников — Александр Петров, Александра Ревенко, Никита Ефремов, Александра Бортич, Саша Жаркова, Паулина Андреева, Наташа Гольденберг и Марина Мелия.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами