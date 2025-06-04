В универмаге «Цветной» пройдет благотворительный маркет «Дом с маяком х Брикет»

К мероприятию присоединятся друзья и попечители фонда — актеры, музыканты, блогеры. В течение двух дней они будут работать в «Брикете» в роли бариста, продавцов и кондитеров. Среди участников — Александр Петров, Александра Ревенко, Никита Ефремов, Александра Бортич, Саша Жаркова, Паулина Андреева, Наташа Гольденберг и Марина Мелия.