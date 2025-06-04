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Расселл Кроу и Шейлин Вудли снимутся в триллере «Unabom»

Сегодня в 16:48
Фото: British GQ/YouTube

Расселл Кроу («Гладиатор», «Наполеон») и Шейлин Вудли («Дивергент», «Большая маленькая ложь») снимутся в триллере «Unabom», который поставит режиссер «Андора» Янус Мец. Об этом написал Deadline.

Фильм выпустит Netflix по сценарию Сэма Чалсена и Нельсона Гривза — они разрабатывали проект вместе с 2.0. Entertainment. Картина расскажет о превращении студента Гарварда Теда Качинского в террориста, известного как Унабомбер.

Молодой человек стал известным после того, как организовал серию взрывов в промежутке между 1978 и 1995 годами. Его действия привели к смерти троих человек и ранению еще 23.

Будущая лента об Унабомбере расскажет о том, как мрачное прошлое Качинского всплывает спустя десятилетия, проливая свет на то, как психологические эксперименты, амбиции и изоляция влияют на преступников.

Кроу сыграет в фильме профессора Генри Мюррея, который подверг заключенного противоречивым тестированиям. Вудли исполнит роль агента ФБР Джоан Миллер, которая по сюжету столкнется с леденящими душу откровениями.

Продюсерами триллера будут Софи Кэссиди, Дон Ли, Чалсен и Гривз. В создании проекта примет участие компания MRC.

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