Расселл Кроу и Шейлин Вудли снимутся в триллере «Unabom»

Расселл Кроу («Гладиатор», «Наполеон») и Шейлин Вудли («Дивергент», «Большая маленькая ложь») снимутся в триллере «Unabom», который поставит режиссер «Андора» Янус Мец. Об этом написал Deadline.
Фильм выпустит Netflix по сценарию Сэма Чалсена и Нельсона Гривза — они разрабатывали проект вместе с 2.0. Entertainment. Картина расскажет о превращении студента Гарварда Теда Качинского в террориста, известного как Унабомбер.
Молодой человек стал известным после того, как организовал серию взрывов в промежутке между 1978 и 1995 годами. Его действия привели к смерти троих человек и ранению еще 23.
Будущая лента об Унабомбере расскажет о том, как мрачное прошлое Качинского всплывает спустя десятилетия, проливая свет на то, как психологические эксперименты, амбиции и изоляция влияют на преступников.
Кроу сыграет в фильме профессора Генри Мюррея, который подверг заключенного противоречивым тестированиям. Вудли исполнит роль агента ФБР Джоан Миллер, которая по сюжету столкнется с леденящими душу откровениями.
Продюсерами триллера будут Софи Кэссиди, Дон Ли, Чалсен и Гривз. В создании проекта примет участие компания MRC.