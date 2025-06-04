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Режиссер хоррора «M3GAN» снимет фильм по линейке кукол Monster High от Mattel

Сегодня в 17:50
Фото: Verónica Bautista/Flickr

Режиссер хоррора «M3GAN» Джерард Джонстоун займется постановкой фильма по мотивам культовой линейки кукол Monster High. Об этом сообщает Variety.

Фильм расскажет оригинальную историю о детях знаменитых монстров, вдохновленную популярными куклами Mattel.

Это станет новым витком развития франшизы, впервые представленной в виде мульсериала в 2010 году и завоевавшей преданную фан-базу благодаря посылу — быть собой и принимать свою уникальность.

«„Школа монстров“ — это очень личное для меня: мои дочери выросли, любя кукол, и то, что они олицетворяют. Работа Джерарда — острая, смелая и полная души. Он именно тот режиссер, который нужен этому фильму», — сказал продюсер Акива Голдсман.

Сейчас Mattel Studios активно расширяет свою киновселенную. В разработке находятся экранизации «Barney», «Bob the Builder», «UNO», «Hot Wheels», «Polly Pocket», «Major Matt Mason» (с Томом Хэнксом), «American Girl», «View-Master», «Whac-A-Mole», «Rock ’Em Sock ’Em Robots» и другие проекты.

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