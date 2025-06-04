Режиссер хоррора «M3GAN» снимет фильм по линейке кукол Monster High от Mattel

Режиссер хоррора «M3GAN» Джерард Джонстоун займется постановкой фильма по мотивам культовой линейки кукол Monster High. Об этом сообщает Variety.
Фильм расскажет оригинальную историю о детях знаменитых монстров, вдохновленную популярными куклами Mattel.
Это станет новым витком развития франшизы, впервые представленной в виде мульсериала в 2010 году и завоевавшей преданную фан-базу благодаря посылу — быть собой и принимать свою уникальность.
«„Школа монстров“ — это очень личное для меня: мои дочери выросли, любя кукол, и то, что они олицетворяют. Работа Джерарда — острая, смелая и полная души. Он именно тот режиссер, который нужен этому фильму», — сказал продюсер Акива Голдсман.
Сейчас Mattel Studios активно расширяет свою киновселенную. В разработке находятся экранизации «Barney», «Bob the Builder», «UNO», «Hot Wheels», «Polly Pocket», «Major Matt Mason» (с Томом Хэнксом), «American Girl», «View-Master», «Whac-A-Mole», «Rock ’Em Sock ’Em Robots» и другие проекты.