Режиссер хоррора «M3GAN» снимет фильм по линейке кукол Monster High от Mattel

«„Школа монстров“ — это очень личное для меня: мои дочери выросли, любя кукол, и то, что они олицетворяют. Работа Джерарда — острая, смелая и полная души. Он именно тот режиссер, который нужен этому фильму», — сказал продюсер Акива Голдсман.