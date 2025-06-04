«Рединг-мост»: королевская семья готовила план на случай смерти Кейт Миддлтон

Королевский обозреватель Бертран Декерс в книге «Кейт — День, когда… » рассказал, что Букингемский дворец подготовил план на случай смерти Кейт Миддлтон. Об этом сообщает французский журнал Le Figaro.
Операция получила название «Рединг-мост» (Operation Reading Bridge). Его выбрал принц Уильям. Рединг — город, в котором родилась Кейт. Обозреватель отметил, что этот выбор — не только жест уважения, но и «почти признание в любви» со стороны принца Уэльского.
Аббревиатура O.R.B. (Operation Reading Bridge) отсылает к королевскому шару с крестом, который традиционно держат монархи во время коронации. Предмет олицетворяет божественную власть над миром.
В марте 2024 года Миддлтон заявила, что у нее обнаружили рак. В январе 2025 года супруга наследника британского престола сообщила, что ее болезнь перешла в стадию ремиссии после успешного курса химиотерапии.
Ранее в Букингемском дворце разрабатывали и другие планы действий в случае кончины членов королевской семьи. Кодовым названием смерти принца Филиппа было «Операция Форт-Бридж», когда умерла Елизавета II, была начата операция «Лондонский мост», а для Чарльза III подготовлен сценарий под названием «Менайский мост».