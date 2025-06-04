Мужчина попытался проникнуть в дом Дональда Трампа, чтобы жениться на его внучке

Во Флориде мужчина попытался проникнуть на территорию резиденции президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.
Инцидент произошел в ночь на 4 июня. 23-летний Энтони Рейес попробовал перелезть через стену, окружающую поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Сработала сигнализация, на место прибыли сотрудники Секретной службы. Задержанный объяснил, что хотел «проповедовать Евангелие» и «жениться на Кай». Вероятно, он имел ввиду 18-летнюю внучку президента США.
Нарушителя задержали и арестовали по обвинению в незаконном проникновении в жилище. По данным полиции, ранее молодому человеку уже предъявляли аналогичные обвинения — после того, как он проник на частную территорию в канун Нового года.
Сейчас Райес находится в окружной тюрьме под залогом в размере 50 тыс. долларов. Ему запрещено общаться с Трампом и его семьей, включая саму Кай Трамп. Мужчина не признал вину. Представитель Белого дома сообщил, что Трамп знает о случившемся и обратился за дополнительной информацией в Секретную службу.