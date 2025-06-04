Мужчина попытался проникнуть в дом Дональда Трампа, чтобы жениться на его внучке

Сейчас Райес находится в окружной тюрьме под залогом в размере 50 тыс. долларов. Ему запрещено общаться с Трампом и его семьей, включая саму Кай Трамп. Мужчина не признал вину. Представитель Белого дома сообщил, что Трамп знает о случившемся и обратился за дополнительной информацией в Секретную службу.