Суд отклонил иск Блейк Лайвли против Джастина Бальдони о причинении эмоционального стресса

Суд в Нью-Йорке исключил из иска Блейк Лайвли против Джастина Бальдони требования о компенсации морального ущерба. Об этом сообщает Variety.
Решение было принято после того, как сторона Бальдони потребовала доступ к медицинским данным актрисы, а Лайвли отказалась их предоставлять, сославшись на намерение отозвать пункты иска об эмоциональном вреде.
Судья Льюис Лайман отклонил ходатайство адвокатов Бальдони, отметив, что требования Лайвли по эмоциональному вреду будут сняты. Таким образом, Лайвли придется либо договориться с Бальдони о снятии исков с невозможностью повторной подачи, либо официально просить суд снять их без ущерба для возможности повторного иска. Но использовать доказательства об эмоциональном стрессе она уже не сможет.
Адвокаты Бальдони ситуацию не комментируют. Представители Лайвли назвали требование о раскрытии меддокументов «бессмысленным» и «пиар-акцией». Они также подчеркнули, что актриса продолжит добиваться компенсации через другие оставшиеся пункты, включая обвинения в сексуализированных домогательствах.
Лайвли обвинила Бальдони, режиссёра и актёра фильма «Всё закончится на нас», в неподобающем поведении на съемочной площадке и попытке очернить ее репутацию. В ответ он подал встречный иск на 400 млн долларов против актрисы и её мужа Райана Рейнольдса, обвинив их в вымогательстве и публичной клевете.