Суд отклонил иск Блейк Лайвли против Джастина Бальдони о причинении эмоционального стресса

Судья Льюис Лайман отклонил ходатайство адвокатов Бальдони, отметив, что требования Лайвли по эмоциональному вреду будут сняты. Таким образом, Лайвли придется либо договориться с Бальдони о снятии исков с невозможностью повторной подачи, либо официально просить суд снять их без ущерба для возможности повторного иска. Но использовать доказательства об эмоциональном стрессе она уже не сможет.