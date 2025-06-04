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У фронтмена группы a-ha Мортена Харкета диагностировали болезнь Паркинсона

Сегодня в 15:22
Фото: officialaha

У фронтмена группы a-ha Мортена Харкета диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом музыкальный коллектив сообщил на своем официальном сайте.

Артист узнал о болезни уже некоторое время назад, но не рассказывал о ней публично. «Признание диагноза не было для меня проблемой; меня останавливала моя потребность в тишине и покое для работы», — поделился Харкет.

Музыкант проходил лечение в клинике Майо в США, и оно смягчило симптомы недуга. В 2024 году Харкетт также перенес нейрохирургическую операцию, в ходе которой в левую часть его мозга имплантировали электроды.

Затем певец перенес аналогичное вмешательство и в правую часть мозга. Теперь он получает терапию, которая называется глубокой стимуляцией мозга (DBS). Это один из самых передовых методов лечения невралгических болезней.

По словам Мортена, многие из симптомов болезни Паркинсона исчезли. Артист даже может водить автомобиль. Тем не менее он продолжает принимать лекарства, контролирует сахар в крови, периодически страдает от бессонницы и главное — не может петь так, как умел это раньше.

«Я не ожидаю, что смогу достичь полного технического контроля. Вопрос в том, смогу ли я выразить себя голосом. При нынешнем положении дел это исключено. Но я не знаю, смогу ли я справиться с этим в какой‑то момент в будущем», — отметил Харкет.

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