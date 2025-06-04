Вышел финальный трейлер «Глав государств» Ильи Найшуллера

В ролике закадроовый голос объясняет, что премьер-министр Великобритании Сэм Кларк и президент США Уилл Дерринджер, которые недолюбливают друг друга, вынуждены работать вместе после того, как их самолет сбивают в небе. Они выживают и отправляются на задание, чтобы выяснить, кто за всем этим стоит.