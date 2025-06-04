Вышел финальный трейлер «Глав государств» Ильи Найшуллера

Prime Video опубликовал финальный трейлер новой комедии Ильи Найшуллера «Главы государств». Премьера фильма состоится 2 июля.
В ролике закадроовый голос объясняет, что премьер-министр Великобритании Сэм Кларк и президент США Уилл Дерринджер, которые недолюбливают друг друга, вынуждены работать вместе после того, как их самолет сбивают в небе. Они выживают и отправляются на задание, чтобы выяснить, кто за всем этим стоит.
Главные роли исполнили Идрис Эльба и Джон Сина, вместе с ними на экране появились Приянка Чопра Джонас и Карла Гуджино, а также Джек Куэйд («Пацаны»). Кроме того, второстепенную роль сыграл Александр Кузнецов.
Ранее сообщалось о камео Данилы Поперечного*. Найшуллер выкладывал ролик со съемочной площадки вместе с комиком. Однако в сторис ютубер сообщил, что все-таки не попал в кадр из‑за перемен в расписании.
* Данила Поперечный внесен Минюстом в реестр иноагентов.