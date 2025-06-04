Вышел новый ролик «Фантастической четверки: Первые шаги»

Marvel выпустила новый ролик фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги», приуроченный к старту продаж билетов. Премьера состоится 25 июля.
Картина расскажет о Фантастической четверке — команде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. По сюжету Рид Ричардс, Бен Гримм, Сью Сторм и ее брат Джонни должны защитить Землю от космического бога Галактуса и его спутницы Серебряного Серфера.
В дальнейшем отряд станет частью Мстителей, а сам фильм откроет шестую фазу кинематографической вселенной Marvel. Культовая команда впервые появится в рамках MCU после возвращение прав на персонажи к Marvel Studios.
Роль Рида Ричардса (он же Мистер Фантастик) в картине исполнит Педро Паскаль («Одни из нас», «Гладиатор-2»), а Сью Шторм (Невидимой леди) — Ванесса Кирби, известная по «Короне» и фильму «Миссия невыполнима». Брата Сью Джонни Шторма (он же Человек-факел) сыграет Джозеф Куинн из «Очень странных дел», а звезда «Медведя» Эбон Мосс-Бахрах исполнит роль Бена Гримма (Существа).
Антагонистами в фильме выступили Галактус, роль которого исполнил Ральф Айнесон, и Серебряный Серфер, которую сыграла Джулия Гарнер. В фильме также снялись Джон Малкович, Пол Уолтер Хаузер, Мэттью Вуд и Наташа Лионн. Режиссер картины — Мэтт Шекман («ВандаВижен»).
Актер Дэвид Теннант ранее рассказал, что когда‑то хотел сыграть Рида Ричардса — лидера «Фантастической четверки». Педро Паскаль, который получил эту роль, признался, что она далась ему непросто: «Это действительно пугает. Хочется оправдать ожидания, но при этом остаться собой и принести в историю что‑то живое».
Президент студии Marvel Кевин Файги отметил, что действие фильма будет происходить в 1960-х годах и не станет частью основной кинематографической вселенной Marvel.
«Это историческая картина. Мы выпустили иллюстрацию, на которой Джонни Шторм летит в воздухе, изображая символ 4, а в углу изображения — городской пейзаж. И многие догадливые зрители заметили, что он не похож на Нью-Йорк, который мы знаем, или на Нью-Йорк, существовавший в 60-е годы в нашем мире», — поделился продюсер.