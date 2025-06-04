Вышел новый ролик «Фантастической четверки: Первые шаги»

Роль Рида Ричардса (он же Мистер Фантастик) в картине исполнит Педро Паскаль («Одни из нас», «Гладиатор-2»), а Сью Шторм (Невидимой леди) — Ванесса Кирби, известная по «Короне» и фильму «Миссия невыполнима». Брата Сью Джонни Шторма (он же Человек-факел) сыграет Джозеф Куинн из «Очень странных дел», а звезда «Медведя» Эбон Мосс-Бахрах исполнит роль Бена Гримма (Существа).