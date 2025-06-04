Московский выпускной впервые пройдет на ВДНХ

Темой вечера назван «Код поколения». Каждая площадка будет посвящена молодежным ценностям: самовыражению, технологиям, творчеству. В креативной зоне пройдет танцевальный батл. Геймеры смогут провести время за компьютерными играми. Для поклонников классической музыки предусмотрена площадка «Музыкальный оазис» с живыми инструментальными выступлениями. В зоне караоке можно будет исполнить песни с известными артистами, а на диджей-площадке освоить азы сведения треков. Выпускникам также предоставят площадки для спортивных соревнований и покажут иммерсивное театральное шоу с загадками о современной культуре.