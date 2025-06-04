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Московский выпускной впервые пройдет на ВДНХ

Сегодня в 14:30
Фото: mos.ru

ВДНХ впервые станет площадкой для общегородского выпускного вечера в Москве, сообщает мэрия.

Событие пройдет в ночь с 27 на 28 июня. «Мероприятие объединит свыше 45 тыс. участников — выпускников, родителей и педагогов», — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Уверена, каждый почувствует, что праздник сделан именно для него, с учетом его интересов», — добавила она.

Музыкальная сцена будет рассчитана на 9 тыс. зрителей. На ней выступят Shaman, The Hatters, Gayazov$ Brother$, Amirchik, Татьяна Куртукова и другие исполнители. Концерт будет транслироваться на музыкальном телеканале.

Темой вечера назван «Код поколения». Каждая площадка будет посвящена молодежным ценностям: самовыражению, технологиям, творчеству. В креативной зоне пройдет танцевальный батл. Геймеры смогут провести время за компьютерными играми. Для поклонников классической музыки предусмотрена площадка «Музыкальный оазис» с живыми инструментальными выступлениями. В зоне караоке можно будет исполнить песни с известными артистами, а на диджей-площадке освоить азы сведения треков. Выпускникам также предоставят площадки для спортивных соревнований и покажут иммерсивное театральное шоу с загадками о современной культуре.

На празднике разрешат бесплатно посетить сразу несколько павильонов ВДНХ до трех часов ночи. Основные мероприятия закончатся в четыре утра. За ними последует дискотека, которая завершится в 6.00.

Традиционной площадкой для московского выпускного до этого года был парк Горького.

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