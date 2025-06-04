«Внимание, брусника!» и J. Rouh выступят на третьей сцене Пикника Афиши x Сбер от «Афиши Daily»

Пикник Афиши x Сбер объявил имена артистов, которые выступят в Москве на третьей сцене фестиваля.
Шоукейс под названием «Заря» от «Афиши Daily представит молодых артистов, которых редакция видит будущим русскоязычной сцены. Это исполнители, которые говорят о времени — по-новому, смело и искренне.
На сцене выступят: «Внимание, брусника!», Nttrl, Cafard, J. Rouh, A$thma Boys, Sabu, Janea, adiiilya и «Груша».
В этом году Пикник Афиши x Сбер вновь пройдет сразу в двух столицах: 21 июня — в московском музее-заповеднике «Коломенское», а 9 августа — на Елагином острове в Петербурге.
На других сценах фестиваля выступят: «Руки Вверх!», Cream Soda, Mnogoznaal, Uma2rman, GONE.Fludd, Танцы Минус, Сироткин, Rozalia и Лауд. Гостей также будут ждать маркет локальных брендов, фудкорт, занятия по сайклу и йоге, граффити-баттл, большая детская зона и множество других активностей.