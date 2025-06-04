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На Викторию Боню составили протокол о пропаганде наркотиков

Сегодня в 14:13
Фото: Manasa

На Викторию Боню завели дело о пропаганде наркотиков по статье 6.13 КоАП. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно новости».

Иск поступил в суд на западе Москвы. Заседание состоится в конце июня, Боне грозит до 30 тысяч рублей штрафа.

По словам самой телеведущей, иск не имеет к ней никакого отношения. Боня рассказала, что дело завели из‑за сайта, который ранее ей принадлежал.

«У меня был домен, им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история», — рассказала она.

По данным СМИ, вероятно, речь идет о сайте Manasa. Ранее Боня продавала на нем свои ретриты. От 27 декабря 2024 года сайт заблокирован Роскомнадзором по требованию МВД.

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