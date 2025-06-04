На Викторию Боню составили протокол о пропаганде наркотиков

На Викторию Боню завели дело о пропаганде наркотиков по статье 6.13 КоАП. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно новости».
Иск поступил в суд на западе Москвы. Заседание состоится в конце июня, Боне грозит до 30 тысяч рублей штрафа.
По словам самой телеведущей, иск не имеет к ней никакого отношения. Боня рассказала, что дело завели из‑за сайта, который ранее ей принадлежал.
«У меня был домен, им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история», — рассказала она.
По данным СМИ, вероятно, речь идет о сайте Manasa. Ранее Боня продавала на нем свои ретриты. От 27 декабря 2024 года сайт заблокирован Роскомнадзором по требованию МВД.