В Петербурге запретили склонение к аборту

Парламент Санкт-Петербурга запретил склонение женщин к аборту, сообщает «Фонтанка».
Большинство депутатов поддержали законопроект, который предложили члены фракции «Единая Россия» Константин Чебыкин, Антон Соловьев и Всеволод Беликов. Как говорится в пояснительной записке, его разработали для укрепления института семьи и материнства.
За нарушение закона будут штрафовать граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей, юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей. «Склонением» называют уговоры, предложения, подкуп, обман. В документе указано, что правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, произошло ли прерывание беременности.
Подобные законы действует уже более чем в 20 регионах России. Среди них — Приморье, Мордовия, Псковская, Курская, Калининградская и Тверская области. Во Владимирской области врачи отговорили от аборта 30% женщин, записавшихся на процедуру в 2024 году, ― 352 беременных из 1145.