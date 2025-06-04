В Петербурге запретили склонение к аборту

За нарушение закона будут штрафовать граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей, юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей. «Склонением» называют уговоры, предложения, подкуп, обман. В документе указано, что правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, произошло ли прерывание беременности.