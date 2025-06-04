В Петербурге пройдет выставка от «Простых вещей» с работами художников с ментальными особенностями

5 июня в петербургской Библиотеке им. Маяковского откроется выставка «Другая вода», созданная дизайн-бюро «Простые вещи».
В экспозиции представлены работы 18 художников с ментальными особенностями. Это результат полугодового творческого исследования темы воды — ее формы, символов и звучания.
Участники проекта использовали самые разные техники, чтобы выразить свое видение воды как вечной и переменчивой материи в живописи, скульптуре, различных видах графики и даже саунд-арте.
«Синие морские часы приливов и отливов всегда напоминают о бренности происходящего. Вода может принимать любые формы и обходить любые препятствия. Не зря говорят: вода камень точит», — отметила Вика Шмакова, художница дизайн-бюро. Экспозиция продлится до 22 июня.