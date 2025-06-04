Представители Эминема подали к Meta* иск на 109 млн долларов за нарушение авторских прав

Представители артиста считают, что компания Марка Цукерберга нарушила авторские права, разместив 243 песни на своих платформах. По словам истцов, пользователи инстаграма** прикрепляют песни Эминема к роликам как original audio без указания данных, а также снимают ремиксы с такими видео. Таким образом, копирайтная система Meta не видит использование песни и не отчисляет артисту полагающиеся роялти. В Eight Mile Style утверждают, что, хотя некоторые песни были удалены после более ранних жалоб, Meta якобы продолжала «воспроизводить и хранить несанкционированные нелицензионные копии».