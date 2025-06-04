Представители Эминема подали к Meta* иск на 109 млн долларов за нарушение авторских прав

Издательская компания Eight Mile Style, которой принадлежат ранние песни Эминема, подала в суд на Meta*. Об этом сообщает People.
Представители артиста считают, что компания Марка Цукерберга нарушила авторские права, разместив 243 песни на своих платформах. По словам истцов, пользователи инстаграма** прикрепляют песни Эминема к роликам как original audio без указания данных, а также снимают ремиксы с такими видео. Таким образом, копирайтная система Meta не видит использование песни и не отчисляет артисту полагающиеся роялти. В Eight Mile Style утверждают, что, хотя некоторые песни были удалены после более ранних жалоб, Meta якобы продолжала «воспроизводить и хранить несанкционированные нелицензионные копии».
Представители рэпера просят выплатить в качестве компенсации по 150 тыс. долларов за каждую песню. Общая сумма иска составила 109 млн долларов. В иске также сказано, что песни автора «Lose Yourself» «являются одними из самых ценных в мире, и Eight Mile Style бережно относится к этим культовым песням».
В CBS News отметили, что сам Эминем не имеет прямого отношения к судебному процессу.
В мае автор ютуб-канала The Unusual Suspect пересобрал трек Эминема «Lose Yourself», использовав реплики из 331 фильма и телешоу. Фрагменты звучат с такой же скоростью, что и речитатив рэпера. Каждая из цитат сопровождается субтитрами.
* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
** Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.