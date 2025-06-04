Драмеди «Что‑то положительное» с Кириллом Кяро и Любовью Толкалиной стартует в Okko 16 июня

Ситуация усугубляется, когда тест на беременность показывает две полоски. Настя уверена, что это разрушит ее жизнь. Неожиданно Марк меняется, становясь заботливым и ответственным. Настя понимает, что беременность сделала ее значимой для окружающих. Позже она узнает, что тест был ложным, но решает не признаваться и пожинать плоды обмана. Клубок лжи запутывается все сильнее, втягивая всю семью Насти.