Драмеди «Что‑то положительное» с Кириллом Кяро и Любовью Толкалиной стартует в Okko 16 июня

Originals Production и Norm Production назвали дату релиза сериала «Что‑то положительное». Первая серия семейного драмеди станет доступна в Okko 16 июня.
В центре сюжета — проблемы современных подростков и значение семейных ценностей. Старшеклассница Настя чувствует себя ненужной в семье: родители уделяют гораздо больше времени успешной старшей сестре и ждут рождения сына. Парень Марк тоже не воспринимает ее всерьез. Утешение она находит в нарисованном мире.
Ситуация усугубляется, когда тест на беременность показывает две полоски. Настя уверена, что это разрушит ее жизнь. Неожиданно Марк меняется, становясь заботливым и ответственным. Настя понимает, что беременность сделала ее значимой для окружающих. Позже она узнает, что тест был ложным, но решает не признаваться и пожинать плоды обмана. Клубок лжи запутывается все сильнее, втягивая всю семью Насти.
Режиссером проекта выступила Ника Яковлева («Многогранники»), а автором сценария — Евгения Бебех («СашаТаня»).
В главных ролях появятся Таисья Калинина («Оффлайн»), Любовь Толкалина («Мажор»), Кирилл Кяро («Эпидемия»), Анастасия Красовская («Слово пацана»), Денис Косиков («На автомате»), Тимофей Кочнев («Папины дочки. Новые») и Дина Губайдуллина («Красная Поляна»).