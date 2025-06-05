«Нам пора летать»: вышел трейлер мюзикла «Злая: Навсегда» с Арианой Гранде

«Суть „Злой“ раскрывается во второй части. Мы покажем последствия решений героинь из первого фильма. Здесь детские мечты сталкиваются со взрослыми „я“. Зрители узнают, как Эльфаба стала злой ведьмой и как она живет за пределами Изумрудного города. Свадьба усложнит отношения Глинды с Фиеро и Эльфабой и затруднит прощение. Еще во втором акте есть настоящие хиты! ‘Thank Goodness’, ‘For Good’. ‘No Good Deed’ — просто огонь, Синтия невероятна. ‘As Long as You’re Mine’ — восхитительна», — рассыпается в похвалах режиссер Джон М. Чу в комментарии для Vanity Fair