«Нам пора летать»: вышел трейлер мюзикла «Злая: Навсегда» с Арианой Гранде

Universal Pictures показал трейлер сиквела мюзикла «Злая: Навсегда». Кинодаптация бродвейской постановки с Синтией Эриво и Арианой Гранде в главных ролях выйдет в мировом прокате 21 ноября.
Действие нового фильма разворачивается спустя годы после событий первой части. Эльфаба стала изгоем страны Оз и скрывается в лесах, а Глинда превратилась в марионетку Волшебника и мадам Морбли.
В трейлере Глинда примеряет свадебное платье, а на дороге из желтого кирпича неожиданно появляется Дороти.
«Суть „Злой“ раскрывается во второй части. Мы покажем последствия решений героинь из первого фильма. Здесь детские мечты сталкиваются со взрослыми „я“. Зрители узнают, как Эльфаба стала злой ведьмой и как она живет за пределами Изумрудного города. Свадьба усложнит отношения Глинды с Фиеро и Эльфабой и затруднит прощение. Еще во втором акте есть настоящие хиты! ‘Thank Goodness’, ‘For Good’. ‘No Good Deed’ — просто огонь, Синтия невероятна. ‘As Long as You’re Mine’ — восхитительна», — рассыпается в похвалах режиссер Джон М. Чу в комментарии для Vanity Fair
К своим ролям вернутся Джефф Голдблюм, Мишель Йео, Джонатан Бейли, Итан Слейтер и Боуэн Янг.
Мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» оказался внушительным успехом. При бюджете в 150 млн долларов он собрал в мировом прокате около 750 млн.
Кроме того, съемочная группа выиграла «Золотой глобус» лучшей комедии/мюзикл, а Синтия Эриво и Ариана Гранде стали обладательницами статуэток лучшей актрисе в главной роли и второго плана соотевтественно. Также фильм получил премию «Оскар» за лучшие костюмы и работу художника-постановщика.