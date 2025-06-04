Paramount экранизирует фэнтезийный роман Ребекки Росс «Божественные соперники»

В центре сюжета — 18-летняя Айрис. Девушка работает в газете и пишет письма брату, ушедшему на фронт. Они попадают в руки Романа — соперника Айрис в редакции. Молодые люди обмениваются анонимными письмами и между ними возникает магическая связь, а судьба бросает их в эпицентр войны между могущественными древними богами.