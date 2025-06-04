Paramount экранизирует фэнтезийный роман Ребекки Росс «Божественные соперники»

Paramount Pictures приобрела права на экранизацию фэнтезийного романа Ребекки Росс «Божественные соперники», первого в цикле «Письма волшебства». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В центре сюжета — 18-летняя Айрис. Девушка работает в газете и пишет письма брату, ушедшему на фронт. Они попадают в руки Романа — соперника Айрис в редакции. Молодые люди обмениваются анонимными письмами и между ними возникает магическая связь, а судьба бросает их в эпицентр войны между могущественными древними богами.
Сюжет разворачивается на фоне войны богов. В книге рассказывается о двух молодых журналистах Айрис и Романе, которые претендуют на одну и ту же должность в издательстве. Позже соперники влюбляются друг в друга в процессе обмена анонимными письмами через волшебную печатную машинку.
Сценарий для фильма напишет София Альварес («Всем парням, которых я любила»). Продюсерами выступят Лоренцо Ди Бонавентура («Константин: Повелитель тьмы») и Пуйа Шахбазян («Дивергент»). Имя режиссера проекта пока не разглашается.
Книга «Божественные соперники» оставалась 125 недель в списке бестселлеров The New York Times и стала победителем премии Goodreads Choice Awards. По данным издательства, было продано более миллиона экземпляров. Писательница, известная своими фэнтезийными произведениями для молодежи, перевела свои книги на 27 языков, в том числе и на русский.