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Какаду мог сорвать запуск первой ракеты в истории Австралии

Сегодня в 13:19
Фото: Gilmour Space Technologies

Попугай мог сорвать запуск первой ракеты в истории Австралии. Об этом пишет News.com.au.

15 мая австралийская компания Gilmour Space Technologies планировала запуск 23-метровой ракеты. Взлетную площадку разместили в открытом поле для скота. Перед стартом инженеры заметили проблему в системе наземной поддержки и решили перенести мероприятие на следующий день.

Однако 24 часа спустя команда столкнулась с новой бедой. Системы зафиксировали перебои с подачей энергии, это привело к автоматическому открытию головного обтекателя ракеты. От попытки пришлось отказаться, а ракетостроители начала расследование причин.

Спустя несколько дней инженеры поделились своей находкой. В соцсетях Gilmour Space Technologies появилось фото сернохохлатого какаду, разгуливавшего у стартового стола и грызущего электропроводку.

«Не утверждаем, что это причина всех проблем, но не исключаем этого», — подписал фото представитель компании в соцсетях.

Новое окно для запуска будет объявлено позже. Глава Gilmour Space Адам Гилмур сообщил, что сама ракета и команда остались невредимыми. «Мы расстроены задержкой, но уже работаем над решением и вскоре вернемся на стартовую площадку. Это просто часть пути», — добавил он.

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