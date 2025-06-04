Какаду мог сорвать запуск первой ракеты в истории Австралии

Попугай мог сорвать запуск первой ракеты в истории Австралии. Об этом пишет News.com.au.
15 мая австралийская компания Gilmour Space Technologies планировала запуск 23-метровой ракеты. Взлетную площадку разместили в открытом поле для скота. Перед стартом инженеры заметили проблему в системе наземной поддержки и решили перенести мероприятие на следующий день.
Однако 24 часа спустя команда столкнулась с новой бедой. Системы зафиксировали перебои с подачей энергии, это привело к автоматическому открытию головного обтекателя ракеты. От попытки пришлось отказаться, а ракетостроители начала расследование причин.
Спустя несколько дней инженеры поделились своей находкой. В соцсетях Gilmour Space Technologies появилось фото сернохохлатого какаду, разгуливавшего у стартового стола и грызущего электропроводку.
«Не утверждаем, что это причина всех проблем, но не исключаем этого», — подписал фото представитель компании в соцсетях.
Новое окно для запуска будет объявлено позже. Глава Gilmour Space Адам Гилмур сообщил, что сама ракета и команда остались невредимыми. «Мы расстроены задержкой, но уже работаем над решением и вскоре вернемся на стартовую площадку. Это просто часть пути», — добавил он.