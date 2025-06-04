Akon перед шоу в Москве выступит в Сочи

Сенегальский и американский певец и рэпер Akon 8 августа выступит с большим лайв-шоу в Сочи в ЛД «Айсберг», пишет «Большой город».
На концерте прозвучат его главные хиты и свежие треки с лонгплеев «El Negreeto», «Akonda», «TT Freak», «Afro Freak» и других релизов. Вместе с Akon едет танцевальный коллектив и его диджей. Команда обещает красочное шоу.
Билеты на шоу доступны на «Афише».
Akon пять раз номинировался на «Грэмми», выпустил четыре бриллиантовые пластинки и 45 хитов, попавших в чарт Billboard Hot 100. 9 августа музыкант выступит в Москве на «ЦСКА Арене».
Организатор концерта Akon — молодое агентство Say Agence, которое привозило в столицу DaBaby и анонсировало выступление Offset. Его концерт намечен на 14 июня 2025 года.