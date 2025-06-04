В Москву придет жара до +30 градусов

По словам синоптика, температура воздуха в первую неделю лета в столице превышает климатическую норму на 1–2 градуса. В середине недели в городе пройдут небольшие дожди, особенно сильными они будут на юге города. Столбики термометров покажут от +21 до +23 градусов.