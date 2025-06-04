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В Москву придет жара до +30 градусов

Сегодня в 10:44
Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

В воскресенье, 8 июня, температура в Москве поднимется до +30 градусов. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, температура воздуха в первую неделю лета в столице превышает климатическую норму на 1–2 градуса. В середине недели в городе пройдут небольшие дожди, особенно сильными они будут на юге города. Столбики термометров покажут от +21 до +23 градусов.

5 июня погода станет солнечной и сухой, температура воздуха повысится до 25–27 градусов тепла. В конце рабочей недели в столицу вместе с атмосферным фронтом вновь придут дожди, местами с грозами, но на температуру они не повлияют: она останется на 3–4 градуса выше климатической нормы.

7 июня в Москве станет еще на градус теплее, ожидаются кратковременные дожди и грозы. А в конце недели, 8 июня, показания термометров вплотную приблизятся к 30-градусным отметкам.

23 мая в Москве официально стартовало метеорологическое лето. Ранее в МЧС напомнили о правилах поведения в жару: горожанам советовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов, носить головной убор и пить больше воды. Ведомство также опубликовало номера телефонов для связи в экстренных случаях: 101, 112, +7 (495) 637 31 01.

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