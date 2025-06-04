IOWA раскритиковали за выступление в костюме, который якобы напоминает мужской половой орган

Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников считает, что солистка Катя Иванчикова выступила в «костюме мужских гениталий». По его словам, концерт при этом проходил «у мощей святых и чудотворных икон, у памятника 1000-летию Руси, у Вечного огня, у Дома Правительства области».