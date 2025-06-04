IOWA раскритиковали за выступление в костюме, который якобы напоминает мужской половой орган

Группу IOWA раскритиковали за выступление на День защиты детей в Великом Новгороде.
Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников считает, что солистка Катя Иванчикова выступила в «костюме мужских гениталий». По его словам, концерт при этом проходил «у мощей святых и чудотворных икон, у памятника 1000-летию Руси, у Вечного огня, у Дома Правительства области».
«В нашем духовном сердце, нашими собственными руками, за госденьги, в День защиты детей произошел колоссальной силы выстрел по этим самым детям и их будущему. И вообще по будущему страны», — написал Корчевников в своем телеграм-канале.
Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе тоже выступил против костюма певицы.
«Мы не понимаем, как это представление вписывается в концепцию защиты традиционных ценностей российского общества, а также идею защиты детей и их прав», — сказал он в разговоре с изданием «Подъем».
В телеграм-канале IOWA прокомментировали обвинения. «Мы работали в этой концепции два больших концерта в Москве и Петербурге! Ни одного комментария! Ни одного!!! Я вообще не понимаю: что происходит?» — написала певица.