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В Москве запускают Службу ментального здоровья

Сегодня в 08:24
Центр ментального здоровья в Таганском районе. Фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»

Руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун подписал приказ о создании в городе Службы ментального здоровья, обнаружило издание Forbes.

В списке показаний для обращения в службу: депрессия, ипохондрическое расстройство, фобические и тревожные расстройства, дистимия, бессонница и кошмары, сонливость и другое.

Для работы в ней будут отбираться специалисты «с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения», говорится в приказе.

В документе прописаны стандарты технического оснащения подразделений: кресло нулевой гравитации, имитирующее у сидящего состояние невесомости для расслабления, комплекс виртуальной реальности для снижения тревоги, установка для гипокситерапии, аппараты для магнитной и электростимуляции головного мозга, а также устройства для электросна и светотерапии. Работники Службы будут находиться на связи с операторами «Телефона доверия» и другими кризисными службами Москвы.

Записаться можно либо по направлению врача поликлиники, либо самостоятельно — например, через «Госуслуги». При первом посещении необходимо предъявить паспорт с московской пропиской и СНИЛС.

В 2024 году в мэрии анонсировали запуск двух центров ментального здоровья в пилотном режиме. Власти обещали, что если проект понравится москвичам, то сеть центров появится на территории всего города.

В мае 2025 года Дирекция развития объектов здравоохранения опубликовала тендер на строительство Флагманского центра ментального здоровья. На эти цели из бюджета города направят 2,725 млрд рублей.

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