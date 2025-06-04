В Москве запускают Службу ментального здоровья

В документе прописаны стандарты технического оснащения подразделений: кресло нулевой гравитации, имитирующее у сидящего состояние невесомости для расслабления, комплекс виртуальной реальности для снижения тревоги, установка для гипокситерапии, аппараты для магнитной и электростимуляции головного мозга, а также устройства для электросна и светотерапии. Работники Службы будут находиться на связи с операторами «Телефона доверия» и другими кризисными службами Москвы.