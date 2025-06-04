В Москве запускают Службу ментального здоровья

Руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун подписал приказ о создании в городе Службы ментального здоровья, обнаружило издание Forbes.
В списке показаний для обращения в службу: депрессия, ипохондрическое расстройство, фобические и тревожные расстройства, дистимия, бессонница и кошмары, сонливость и другое.
Для работы в ней будут отбираться специалисты «с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения», говорится в приказе.
В документе прописаны стандарты технического оснащения подразделений: кресло нулевой гравитации, имитирующее у сидящего состояние невесомости для расслабления, комплекс виртуальной реальности для снижения тревоги, установка для гипокситерапии, аппараты для магнитной и электростимуляции головного мозга, а также устройства для электросна и светотерапии. Работники Службы будут находиться на связи с операторами «Телефона доверия» и другими кризисными службами Москвы.
Записаться можно либо по направлению врача поликлиники, либо самостоятельно — например, через «Госуслуги». При первом посещении необходимо предъявить паспорт с московской пропиской и СНИЛС.
В 2024 году в мэрии анонсировали запуск двух центров ментального здоровья в пилотном режиме. Власти обещали, что если проект понравится москвичам, то сеть центров появится на территории всего города.
В мае 2025 года Дирекция развития объектов здравоохранения опубликовала тендер на строительство Флагманского центра ментального здоровья. На эти цели из бюджета города направят 2,725 млрд рублей.