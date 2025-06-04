88% людей в рунете испытывают ненависть к самокатчикам

В Sidorin Lab отмечают, что тема пользы и вреда электросамокатов стала обсуждаться в интернете активнее — число сообщений в мае 2025 года выросло на 28% по сравнению с маем 2024 года. В 32% негативных сообщений содержатся призывы к запрету этого способа передвижения. Доля таких публикаций выросла с 20% до 32% по сравнению с 2024 годом. В 24% случаях указывают на ДТП, в 21% — упоминают езду несовершеннолетних. В 10% сообщений пользователи возмущаются ездой двух человек на одном транспорте.