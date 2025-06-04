88% людей в рунете испытывают ненависть к самокатчикам

88% интернет-пользователей в России испытывают ненависть к самокатчикам, 10% — сами используют электросамокаты. Об этом говорится в исследовании агентства Sidorin Lab.
Исследование проводилось в мае 2025 года, его результаты опубликовал «Коммерсантъ». Агентство проанализировало 56 230 сообщений в Telegram, «ВКонтакте» и Pikabu.
В Sidorin Lab отмечают, что тема пользы и вреда электросамокатов стала обсуждаться в интернете активнее — число сообщений в мае 2025 года выросло на 28% по сравнению с маем 2024 года. В 32% негативных сообщений содержатся призывы к запрету этого способа передвижения. Доля таких публикаций выросла с 20% до 32% по сравнению с 2024 годом. В 24% случаях указывают на ДТП, в 21% — упоминают езду несовершеннолетних. В 10% сообщений пользователи возмущаются ездой двух человек на одном транспорте.
Число сторонников электросамокатов тоже выросло — в мае 2024 года положительные публикации составляли 8% от общего числа, а в мае этого года — уже 10%. 32% называют быстроту передвижения плюсом этого вида транспорта, 30% — удобство комфорт.
По данным Ассоциации операторов микромобильности, в России по итогам 2024 года количество электросамокатов превысило 413 тыс. штук, на них совершили 271,8 млн поездок.