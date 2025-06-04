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В Канаде семья енотов сорвала работу самолетного завода Airbus

Сегодня в 09:34
Фото: JD-Photos/Unsplash

В Канаде завод Airbus приостановил работу из‑за семьи енотов. О необычной проблеме производителя самолетов узнало агентство Reuters.

По словам источников журналистов, пятерых малышей обнаружили прямо в самолете внутри цеха европейской авиакомпании. К ним сотрудников привела мать-енотиха, которая забралась в салон по шасси.

В ходе осмотра борта рабочие нашли следы мочи и перегрызенные провода почти готового лайнера. Персонал уже долгое время работал на пределе сил, чтобы сдать самолет заказчикам, однако из‑за пушистых незваных гостей рабочий процесс пришлось остановить, а воздушное судно внимательно осмотреть в поисках других повреждений и закрыть на карантин.

В Airbus новостному изданию подтвердили обнаружение семейства енотов на одном самолете, но не стали комментировать возможные задержки производства или ущерб. «Сборка самолета продолжается. Приняты меры для обеспечения безопасности и качества», — коротко ответил представитель компании и добавил, что енотов вывезли за пределы территории завода.

Французский авиастроитель долгое время испытывает проблемы с цепочками поставок, недавно он предупредил авиакомпании о трехлетних задержках. Сообщается о нехватке двигателей, сбоях в снабжении компонентами и элементами интерьера.

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