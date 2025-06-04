В Канаде семья енотов сорвала работу самолетного завода Airbus

В ходе осмотра борта рабочие нашли следы мочи и перегрызенные провода почти готового лайнера. Персонал уже долгое время работал на пределе сил, чтобы сдать самолет заказчикам, однако из‑за пушистых незваных гостей рабочий процесс пришлось остановить, а воздушное судно внимательно осмотреть в поисках других повреждений и закрыть на карантин.