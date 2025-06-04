Лейбл отказался от альбома Pusha T из‑за фита с Кендриком Ламаром и возможности иска от Дрейка

«Канье знает, что я думаю о всем том, что он понаписал в сети. Я говорил ему об этом, и не раз, потому что мог говорить с ним как никто другой. У него гениальное чутье. Именно поэтому наши отношения закончились: он чуял, что неискренен с ним. Он знает, что я не считаю его настоящим мужчиной», — поделился рэпер.