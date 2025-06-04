Лейбл отказался от альбома Pusha T из‑за фита с Кендриком Ламаром и возможности иска от Дрейка

Лейбл Def Jam отказался от релиза альбома дуэта Clipse, в который входят Pusha T и No Malice. Об этом рэперы рассказали в интервью GQ.
По словам Pusha T, Def Jam (принадлежащий Universal Music Group) потребовал цензуры куплета Кендрика Ламара в треке «Chains & Whips». Это решение было связано с продолжающейся враждой между Дрейком и Ламаром, также артистами UMG.
«Они хотели, чтобы я попросил Кендрика изменить текст, чего я, конечно, никогда не сделал бы. Потом предложили убрать песню с альбома. Через месяц бездействия с нашей стороны юрист Def Jam Стив Голи решил просто выбросить Clipse», — заявил Pusha T. Он добавил, что из‑за конфликта релиз затянулся больше чем на год.
Менеджер артиста Стивен Виктор в разговоре с Billboard подчеркнул, что Ламар не оскорблял Дрейка в песне, но юристы UMG не поддались на уговоры. Представитель рэпера предлагал компании издать песню где‑то еще, а потом передать лицензию обратно. В ответ ему предложили выпустить весь альбом в другом месте.
«Кендрик — артист, ему нельзя запрещать выпускать песни. Нельзя заставлять его или нас отслушивать песню снова и снова в поиске строчек, которые возможно кого‑то оскорбят. Ему что, каждый раз теперь гадать, поймут ли юристы его песни? Как можно жить в такой обстановке?» — недоумевал Виктор.
Менеджер добавил, что компенсация за разрыв сделки с Def Jam обошлась Pusha T в сумму больше 1 млн долларов. Также музыканты должны будут передать лейблу часть прибыли от альбома Clipse.
Pusha T вспомнил, что сталкивался с подобным запретом в 2018 году после его конфликта с Дрейком. Тогда их обмен диссами прекратился после релиза «The Story of Adidon», в котором Pusha рассказал о сыне Адонисе, которого оппонент годами скрывал от публики, потому что ребенка родила порноактриса.
В тот год лейбл не дал ему выпустить куплеты для песен Рика Росса «Maybach Music VI» и Pop Smoke «Paranoia», увидев выпады в сторону противника. При этом «The Story of Adidon» была опубликована только SoundCloud без участия компании.
«[Дрейк] настаивает на исках только потому, что UMG пыталась замять всю историю. Я не уважаю его за это. Все эти суды бьют по его имиджу сильнее рэп-ерунды. Черт возьми, искусство теряет смысл, когда начинаются суды и тяжбы. И все из‑за чего, таких мелочей?» — удивился Pusha T.
В беседе с журналистами Pusha T также рассказал о ссоре с Канье Уэстом. По словам артиста, он потерял к коллеге и партнеру по лейблу GOOD Music уважение после антисемитских и нацистских высказываний.
«Канье знает, что я думаю о всем том, что он понаписал в сети. Я говорил ему об этом, и не раз, потому что мог говорить с ним как никто другой. У него гениальное чутье. Именно поэтому наши отношения закончились: он чуял, что неискренен с ним. Он знает, что я не считаю его настоящим мужчиной», — поделился рэпер.
«Именно поэтому мы больше не можем строить отношения. Именно поэтому между нами не возникает химии — потому что он знает, что я о нем думаю на самом деле. Он показал мне свои самые слабые стороны, и он знает, как я отношусь к слабым людям», — заключил Pusha T.
Первый за 15 лет альбом Clipse получил название «Let God Sort Em Out». Первый сингл с него «Ace Trumpets» вышел 30 мая. Дата релиза альбома пока не разглашается, но он случится благодаря лейблу Roc Nation, принадлежащему Jay-Z, другу и коллеге Pusha T.
В январе этого года Дрейк подал иск о клевете против мейджора Universal Music Group. Его адвокаты утверждают, что лейбл выпустил «Not Like Us» Кендрика Ламара с целью навредить имиджу канадца.
В рамках разбирательства рэпер получил доступ к рабочим документам UMG и Кендрика Ламара, в частности, копии контракта, информации о зарплатах и бонусах топ-менеджеров звукозаписывающей компании.
Несмотря на это, Ламар продолжил задевать оппонента. Например, он исполнил «Not Like Us» во время концерта в перерыве Супербоула перед 70 тыс. зрителей и миллионами людей у телеэкранов.