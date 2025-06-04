Самый безумный трюк в «Миссия невыполнима» возник, когда режиссер показал Тому Крузу ролик в тиктоке

«Отказываю ли я Тому в его идеях? Нет. Жалею ли я о том, что соглашаюсь на них? Да! Нам очень нравится работать друг с другом и придумывать все это. Я хотел снять экшен-сцену с субмариной, Том хотел вылезти на крыло самолета. Но каждый раз во время съемок, когда нам невероятно тяжело снимать, мы можем повернуться друг к другу и сказать: „Это была твоя идея, ты это устроил!“» — поделился режиссер.