Самый безумный трюк в «Миссия невыполнима» возник, когда режиссер показал Тому Крузу ролик в тиктоке

Яркий трюк в фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата» родился благодаря видео из тиктока. Об этом режиссер картины Кристофер МакКуорри рассказал во время выступления на Каннском кинофестивале.
Интервьюер поинтересовался, отказывал ли постановщик Тому Крузу в работе над особенно сложными сценами. Актер известен любовью к постановке и самостоятельному исполнению непростых экшен-сцен, а фанаты любят франшизу за съемку в натуральных условиях с минимальным использованием компьютерной графики.
«Наш самый безумный трюк, который появляется в конце фильма, родился случайно. По своей глупости я показал Тому видео в тиктоке. Думал, он просто посмеется. А он ответил, что готов это повторить. Я не поверил, но он настоял, и мы стали развивать идею», — вспомнил МакКуорри и вызвал в зале смех.
«Отказываю ли я Тому в его идеях? Нет. Жалею ли я о том, что соглашаюсь на них? Да! Нам очень нравится работать друг с другом и придумывать все это. Я хотел снять экшен-сцену с субмариной, Том хотел вылезти на крыло самолета. Но каждый раз во время съемок, когда нам невероятно тяжело снимать, мы можем повернуться друг к другу и сказать: „Это была твоя идея, ты это устроил!“» — поделился режиссер.
12-минутная сцена, о которой идет речь, появляется ближе к концу картины. По сюжету спецагент Итан Хант гонится за злодеем Гэбриелом. Для этого он цепляется за крыло двухместного самолета, перебирается в кресло, дерется с пилотом. Затем герой Тома Круза перебирается на воздушное судно оппонента и вступает с ним в схватку.
По словам постановщика трюков Уэйда Иствуда, 62-летний актер месяцами тренировался на земле перед большими ветрогенераторами. Кроме того, для вылета были необходимы идеальные условия: облака в небе, не жаркая и не холодная погода.
«Без облаков в кадре будет казаться, что самолет в небе совсем не движется. Температура должна была быть в узком диапазоне для нужной подъемной силы. В жару воздух разрежен, маневренность падает. В холод Том мгновенно получал переохлаждение на крыле», — пояснил МакКуорри в материале The New York Times.
Он отметил, что главной опасностью трюка было не падение с крыла, а случайные камни, обломки самолета, части камер, болты или птицы. Их попадание по телу было бы смертельно опасно для Круза.
В то же время артист испытал экстремальную нагрузки из‑за силы тяжести. «Она то выжимает кровь из тела, делая вас тяжелее, то дает невесомость в верхней точке. Когда Тома прижимает к крылу — это G-сила. Кажется, он играет, но он борется с ветром, чтобы удержаться», — добавил Иствуд.
К тому же в полете Круз не мог дышать из‑за разреженного воздуха и общался со съемочной группой одними жестами.