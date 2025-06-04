У Джесси Джей обнаружили рак груди

Артистка старалась игнорировать заболевании, чтобы не сорвать выступления: «Это эгоистично, но из‑за работы я в целом мало говорю и даже думаю о раке. Впрочем, раньше мое настроение улучшалось, когда я рассказывала обо всем людям, получала от них поддержу и читала их истории. Очень жаль, что так много людей сталкиваются с похожими ситуациями или чем‑то похуже».