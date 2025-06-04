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У Джесси Джей обнаружили рак груди

Сегодня в 08:23
Фото: из соцсетей Джесси Джей

Врачи обнаружили у британской певицы Джесси Джей рак груди. О диагнозе артистка рассказала подписчикам своего инстаграма*.

По ее словам, опухоль была выявлена на ранней стадии и не помешает ей выступить на фестивале в Лондоне 15 июня. После этой даты она перенесет операцию и потратит некоторое время на восстановление.

«Мне диагностировали рак груди на ранней стадии. Рак — это отстой в любой форме, но я подчеркиваю, что его нашли в ранней форме», — отметила певица.

Она добавила, что диагноз ей поставили два месяца назад и все это время она регулярно сдавала анализы для контроля над ситуацией.

«Я долго думала, хочу ли рассказывать об этом. Обо мне многое могут сказать, пресса раздует из этого слона. С другой стороны, моим близким и поклонникам стоит об этом знать и я не люблю держать секреты в себе», — пояснила Джей.

Артистка старалась игнорировать заболевании, чтобы не сорвать выступления: «Это эгоистично, но из‑за работы я в целом мало говорю и даже думаю о раке. Впрочем, раньше мое настроение улучшалось, когда я рассказывала обо всем людям, получала от них поддержу и читала их истории. Очень жаль, что так много людей сталкиваются с похожими ситуациями или чем‑то похуже».

В то же время, исполнительница хита «Bang Bang» с юмором восприняла свое положение. О диагнозе она узнала уже после того, как записала и запланировала релиз песен «No Secret» и «Living My Best Life», а кроме удаления опухоли ей придется увеличить грудь

«Совсем не собиралась ложиться под нож, но хотя бы мне удастся сохранить мои соски. Это очень драматичный повод для операции по увеличению груди. Я исчезну на некоторое время и вернусь с большой грудью и новой музыкой», — пообещала Джей.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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