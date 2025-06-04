Мартин Скорсезе перестал ходить в кинотеатры, потому что зрители сидят в телефонах

«„Да ладно, Марти, — сказал я, — мы и сами в молодости не могли держать рот на замке“. Его взгляд потемнел. „Может быть, — согласился он, — но когда мы разговаривали, речь всегда шла о фильме и нам было весело обсудить детали“», — добавил собеседник режиссера.