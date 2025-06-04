Мартин Скорсезе перестал ходить в кинотеатры, потому что зрители сидят в телефонах

Мартин Скорсезе разочаровался в кинотеатрах, потому что их посетители громко разговаривают во время сеансов и сидят в телефонах. Об этом он рассказал американскому кинокритику и телеведущему Питеру Трэверсу
«Я спросил маэстро, почему он больше не ходит в кинотеатры, и он страшно взорвался, как бешеный бык. Он возмутился, что зрители болтают по телефонам во время сеанса, выходят заказать закуски и ведра газировки, создают шум, заглушающий актеров», — поделился критик.
«„Да ладно, Марти, — сказал я, — мы и сами в молодости не могли держать рот на замке“. Его взгляд потемнел. „Может быть, — согласился он, — но когда мы разговаривали, речь всегда шла о фильме и нам было весело обсудить детали“», — добавил собеседник режиссера.
Полтора года назад Скорсезе признавался, что в кинотеатрах ему также часто мешает невысокий рост. Другие люди в кресле спереди часто заслоняют ему экран.
«Я невысокого роста [около 160 см], и передо мной всегда сидит большой человек. То же самое с Бродвеем — я не могу ходить в театр», — делился режиссер.
Вероятно, поэтому в доме постановщика есть личный кинозал с большим экраном, винтажными постерами и коллекцией предметов со съемок. Еще один кинозал у него есть в таунхаусе в Нью-Йорке, где находится кабинет и фильмотека Скорсезе.