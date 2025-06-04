«Переходный возраст» обошел «Очень странные дела» и стал вторым самым популярным сериалом Netflix

С момента выхода в марте 2025 года мини-сериал Стивена Грэма и Фила Барантини набрал 141 млн просмотров по всему миру. Это больше, чем у четвертого сезона «Очень странных дел» (140 млн.), сериала «Монстр: История Джеффри Дамера» (115 млн.) и «Бриджертонов» (113 млн). Топ учитывает цифры за первые 90 дней после релиза.