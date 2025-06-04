«Переходный возраст» обошел «Очень странные дела» и стал вторым самым популярным сериалом Netflix

«Переходный возраст» стал вторым самым популярным англоязычным сериалом Netflix. Об этом говорят данные стримингового сервиса.
С момента выхода в марте 2025 года мини-сериал Стивена Грэма и Фила Барантини набрал 141 млн просмотров по всему миру. Это больше, чем у четвертого сезона «Очень странных дел» (140 млн.), сериала «Монстр: История Джеффри Дамера» (115 млн.) и «Бриджертонов» (113 млн). Топ учитывает цифры за первые 90 дней после релиза.
Лидером рейтинга англоязычных сериалов остается «Уэнсдэй» с 252 млн просмотров в первые три месяца. Глобально самым популярным проектом онлайн-кинотеатра остается первый сезон «Игры в кальмара» с 265 млн стримов, а его продолжение разместилось чуть ниже с 192 млн. Тройку неанглоязычных замкнул четвертый сезон испанского триллера «Бумажный дом».
Накануне «Переходный возраст» стал триумфатором премии Готэмского института кино и медиа.
Его назвали лучшим мини-сериалом года, Стивен Грэм забрал статуэтку лучшему актеру, а подросток-дебютант Оуэн Купер — награду лучшему актеру второго плана.
В целом за год британский проект оказался вторым самым популярным сериалом в США. За 35 дней после премьеры он собрал у экранов 19 млн зрителей в этой стране и уступил лишь второму сезону «Игры в кальмара».