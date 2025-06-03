Майкл Джей Фокс ищет пропавшую гитару из фильма «Назад в будущее»

Американский актер Майкл Джей Фокс попросил поклонников о помощи в поиске пропавшей гитары из фильма «Назад в будущее». Об этом написал Rolling Stone.
Артист записал видеообращение к фанатам вместе со своими коллегами. Вместе создатели культовой научно-фантастической франшизы попросили всех, кто может знать о судьбе музыкального инструмента, связаться с ними.
По словам команды «Назад в будущее», о красной гитаре ES-345 никто ничего не слушал с 1985 года. «Каким‑то образом она исчезла», — отметил актер Кристофер Ллойд, исполнивший в фильме роль доктора Эммета Брауна.
«Она где‑то потеряна в пространственно-временном континууме или лежит в гараже какого‑нибудь водителя грузовика», — предположил Майкл Джей Фокс. Сценарист франшизы Боб Гейл пообещал сделать героя из человека, который поможет в розыске «важной части истории кино».
Майкл Джей Фокс играл на потерянной гитаре в первом фильме франшизы в сцене, где его персонаж попадает в прошлое и там помогает своим родителям влюбиться друг в друга. Актер исполнил на инструменте песню «Johnny B. Goode».