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Майкл Джей Фокс ищет пропавшую гитару из фильма «Назад в будущее»

Сегодня в 23:29
Кадр: Universal Pictures/YouTube

Американский актер Майкл Джей Фокс попросил поклонников о помощи в поиске пропавшей гитары из фильма «Назад в будущее». Об этом написал Rolling Stone.

Артист записал видеообращение к фанатам вместе со своими коллегами. Вместе создатели культовой научно-фантастической франшизы попросили всех, кто может знать о судьбе музыкального инструмента, связаться с ними.

Видео: Gibson TV/YouTube

По словам команды «Назад в будущее», о красной гитаре ES-345 никто ничего не слушал с 1985 года. «Каким‑то образом она исчезла», — отметил актер Кристофер Ллойд, исполнивший в фильме роль доктора Эммета Брауна.

«Она где‑то потеряна в пространственно-временном континууме или лежит в гараже какого‑нибудь водителя грузовика», — предположил Майкл Джей Фокс. Сценарист франшизы Боб Гейл пообещал сделать героя из человека, который поможет в розыске «важной части истории кино».

Майкл Джей Фокс играл на потерянной гитаре в первом фильме франшизы в сцене, где его персонаж попадает в прошлое и там помогает своим родителям влюбиться друг в друга. Актер исполнил на инструменте песню «Johnny B. Goode».

Видео: Universal Pictures/YouTube
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