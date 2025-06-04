Сооснователь «Аквариума» Анатолий Гуницкий тяжело болен

Сооснователь «Аквариума» Анатолий Гуницкий тяжело заболел. Об этом в своем инстаграме* сообщил лидер коллектива Борис Гребенщиков**.
Музыкант опубликовал черно-белую фотографию 71-летнего коллеги. «Все, кто может, — пожалуйста, помолитесь за Джорджа. Он очень болен», — подписал он изображение. Диагноз он не уточнил.
Гуницкий основал «Аквариум» вместе с Гребенщиковым в Ленинграде в 1972 году. Из‑за внешнего сходства с гитаристом «Битлз» Джорджем Харрисоном музыканта прозвали Джорджем, хотя в «Аквариуме» он писал песни и чаще играл на ударных и басе.
Альбомы «Искушение святого Аквариума» и «Песни Джорджа» состоят из композиций, написанных на его стихи, также его песни вошли в «Менуэт земледельцу», «Притчи графа Диффузора», «Треугольник» и «Воздухоплавание в компании сфинксов».
«Был широко известен в определенных кругах недюжинным умением импровизационного пения на 2 аккорда („Мой Ум Сдох“ на „Искушении“ — пример музыки; при определенных обстоятельствах эта песня могла исполняться более двух часов)», — говорится о нем на сайте «Аквариума».
В разное время Гуницкий также работал директором первой ленинградской хард-рок-группы «Форвард» и руководителем Рок-клуба. Уйдя из «Аквариума» в 1975 году, он стал работать в театрах, а также в музыкальных журналах, газетах и на радио. Кроме того, он продолжил писать стихи и песни, а его пьесы ставили на сцене Театра сатиры.
В начале 2000-х Гребенщиков помог Гуницкому запустить проект «Террариум». На песни барда был записан альбом «Пятиугольный грех», в котором приняли участие Максим Леонидов, Александр Васильев и Вячеслав Бутусов. Лучше других с этого релиза известна песня «Лабрадор/Гибралтар», звучавшая в «Брате 2» Алексея Балабанова.
В 2015 году «Террариум» выпустил вторую пластинку«3=8», где стихи Гуницкого пели Гребенщиков, Бутусов, Леонидов, Леонид Федоров и Юрий Шевчук. Вырученные от проекта деньги пошли на лечение музыканта от неназванной болезни.
В мае 2020-го Гуницкий вновь заболел и нуждался в в дорогостоящем лечении. По его словам в беседе с «Петербургским дневником», «за жизнь накопились проблемы, есть и хронические заболевания». Впрочем, артист отметил, что не хочет предавать это огласке, просить финансовой поддержки и выступать в роли «постоянной жертвы». Тогда же он сказал, что «почти 20 лет назад у нас была подобная история, тогда мы собирали деньги на мое лечение».
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*Борис Гребенщиков внесен Минюстом в реестр иноагентов.