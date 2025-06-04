Сооснователь «Аквариума» Анатолий Гуницкий тяжело болен

В разное время Гуницкий также работал директором первой ленинградской хард-рок-группы «Форвард» и руководителем Рок-клуба. Уйдя из «Аквариума» в 1975 году, он стал работать в театрах, а также в музыкальных журналах, газетах и на радио. Кроме того, он продолжил писать стихи и песни, а его пьесы ставили на сцене Театра сатиры.