Том Хиддлстон признался, что хотел бы сняться в мюзикле

Английский актер Том Хиддлстон, известный по фильмам «Тор» и «Выживут только любовники», хотел бы сняться в киномюзикле. Об этом он рассказал изданию The Hollywood Reporter.
Хиддлстон уже проявил свои танцевальные возможности в картине «Жизнь Чака», которая выйдет в российский кинопрокат 5 июня. И, похоже, не против был бы продемонстрировать и вокальный потенциал.
«Я очень люблю киномюзиклы. Я много размышлял о них, работая [над „Жизнью Чака“]. Думал о „Времени свинга“, „Поющих под дождем“ и „Девушке с обложки“. я всегда любил танцы в фильмах», — поделился артист.
Хиддлстон отметил, что «никто не стучится» в его дверь с приглашением сыграть роль в мюзикле. «Но я всегда открыт», — подчеркнул актер.
Он добавил, что танцевальные партии навсегда закреплены в «ДНК кино». «Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей в „Грязных танцах“, или Джим Керри и Кэмерон Диас в „Маске“, или Джозеф Гордон Леви в „500 днях лета“, или „Маленькая мисс счастье“», — вспомнил Хиддлстон некоторые из своих любимых музыкальных кинофрагментов.