Мишель Докери появится в триллере «Пожалуйста, не кормите детей»

Звезда сериала «Аббатство Даунтон» Мишел Докери появится в постапокалиптическом триллере «Пожалуйста, не кормите детей» («Please Don’t Feed the Children»). Об этом сообщил Collider.
Актриса снялась в картине вместе с Джанкарло Эспозито, известному по сериалам «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Лента станет полнометражным режиссерским дебютом Дестри Эллин Спилберг, дочери Стивена Спилберга и Кейт Кэпшоу.
Проект выйдет 27 июня на платформе Tubi. Он расскажет о событиях недалекого будущего, следующими за тем, как смертельная вспышка вируса унесла жизнь большей части взрослого населения Земли.
В этом трагически изменившемся мире группа осиротевших детей пытается найти новый дом, но оказывается в заложниках у таинственной женщины, хранящей ужасную тайну. Эту героиню как раз сыграет Докери.
Актерский состав фильма дополнят Зои Колетти («Убийства в одном здании»), Эндрю Лайнер («Академия вампиров»), Дин Скотт Васкес («Трансформеры: Восстание Звероботов»), Риган Алия, Эмма Майзел, Джош Мельник и Вернон Дэвис.
Сценарий проекта написал Пол Бертино. Продюсерами выступили Джейсон Дубин, Джош Кессельман, Майкл Хагерти, Дэниел Райникер и Билл Кенрайт, исполнительными продюсерами стали Докери, Фил Хант Комптон, Росс Дэниел Негрет, Уилл Кларк, Энди Мейсон и другие.