Гигантский айсберг сошел с мели у берегов Антарктиды и вновь начал дрейф

Гигантский айсберг А23а, размеры которого сравнимы с площадью Москвы, сошел с мели у берегов Антарктиды и вновь начал дрейфовать в Южном океане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.
За первые дни июня айсберг переместился на 60 километров на восток. Сейчас он находится в 74 километрах от необитаемого острова Анненкова. Площадь айсберга составляет 2730 квадратных километров.
«От первоначального размера А23а потерял уже 35% площади», — отметила пресс-служба главного специалиста ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Полины Солощук.
Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. В тот момент его площадь составляла 4170 квадратных километров. В конце 2023 года айсберг оказался в открытом океане. За 2024 год он преодолел 1,4 тысячи километров и в 2025 году приблизился к острову Южная Георгия, где сел на мель.