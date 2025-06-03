Гигантский айсберг сошел с мели у берегов Антарктиды и вновь начал дрейф

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. В тот момент его площадь составляла 4170 квадратных километров. В конце 2023 года айсберг оказался в открытом океане. За 2024 год он преодолел 1,4 тысячи километров и в 2025 году приблизился к острову Южная Георгия, где сел на мель.