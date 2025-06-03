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Киллиан Мерфи снимется во всех частях трилогии «28 лет спустя» Дэнни Бойла

Сегодня в 19:39
Кадр: Artists Equity

Ирландский актер Киллиан Мерфи, звезда «Оппенгеймера» и «Острых козырьков», снимется во всех частях хоррор-трилогии «28 лет спустя». Об этом сообщил ING со ссылкой на режиссера проекта Дэнни Бойла.

Кинематографист поделился, что задумал три истории. Первую можно будет увидеть на экране 18 июня 2025 года, вторую — 16 января 2026 года. На съемки третьей Бойл пока не нашел финансирование.

Режиссер вспомнил, что у него и Алекса Гарленда была идея о продолжении, в котором вирус превращается в оружие. Ее не реализовали в предыдущих частях франшизы, но решили использовать для создания новой трилогии.

По словам Бойла, каждый фильм из задуманных трех будет «самостоятельным». Сюжеты не будут зависеть один от другого, но событиях всех картин будут развиваться в единой вселенной.

«Хотя каждая история завершается сама по себе, в каждой есть переход к следующему фильму. Так что это очень амбициозно. У нас пока нет денег на третью ленты. [Ее судьба], полагаю, будет зависеть от того, как пойдет первая. Но надеюсь, если все будет хорошо, нам дадут добро на деньги на третий. Все этого ждут, на самом деле. Включая Киллиана», — сказал Бойл.

Постановщик намекнул, что история «28 лет спустя» все же окажется связанной с действием оригинального фильма «28 дней спустя». Но она будет куда более масштабной, чем первый кинопроект.

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