Киллиан Мерфи снимется во всех частях трилогии «28 лет спустя» Дэнни Бойла

«Хотя каждая история завершается сама по себе, в каждой есть переход к следующему фильму. Так что это очень амбициозно. У нас пока нет денег на третью ленты. [Ее судьба], полагаю, будет зависеть от того, как пойдет первая. Но надеюсь, если все будет хорошо, нам дадут добро на деньги на третий. Все этого ждут, на самом деле. Включая Киллиана», — сказал Бойл.