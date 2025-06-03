Магнус Карлсен ударил кулаком по столу после проигрыша 19-летнему гроссмейстеру

Магнус Карлсен вышел из себя и ударил кулаком по столу после проигрыша 19-летнему гроссмейстеру из Индии Гукешу Доммараджу. Об этом сообщает The Guardian.
Драматичная партия состоялась в шестом туре турнира Norway Chess. В первом туре Карлсен обыграл Доммараджу и доминировал на поле большую часть второй встречи. Однако индиец перевернул игру в самом конце, воспользовавшись редкой ошибкой Карлсена в цейтноте.
Для 19-летнего гроссмейстера эта первая победа над титулованным норвежцем. «Прямо сейчас для меня самое важное, что я не проиграл эту партию. Но, конечно, победить Магнуса в любой форме — это особое чувство», ― прокомментировал он.
Карлсен же после игры сразу покинул зал и отказался от общения с прессой. Как отмечает The Guardian, столь эмоциональная реакция нетипична для Карлсена, известного сдержанностью.
Эта победа подняла Доммараджу в турнире Norway Chess на третье место. Сейчас у него 11,5 очка, в то время как у Карлсена 12, а у американца Фабиано Каруаны 12,5. До конца турнира остается еще четыре тура.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Гукеша с победой, назвав ее «исключительным достижением», которое «демонстрирует талант и преданность делу» шахматиста.
В декабре 2024 года Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира по шахматам, завоевав этот титул в 18 лет.