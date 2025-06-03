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Pornhub приостановит показ порно во Франции ― в знак протеста против законов о проверке возраста

Сегодня в 18:11
Статуя Марианны в Париже. Фото: CarrieB./Flickr

Сайты для взрослых Pornhub, YouPorn и Redtube на сутки перестанут показывать порнографический контент во Франции. Все потому, что их материнская компания Aylo считает французское законодательство о проверке возраста пользователей безответственным и неэффективным. Об этом сообщает Le Figaro.

Вместо порно на указанных сайтах пользователи увидят символ Франции — изображение Марианны, которая считается олицетворением национального девиза «Свобода, равенство, братство». Рядом с ним появится надпись «У свободы нет кнопки выключения».

Так Aylo реагирует на французский закон, обязывающий порносайты проверять возраст пользователей при каждом входе. В материнской компании Pornhub считают его «угрозой частной жизни», которая открывает двери для кражи личных данных.

Французское правительство 26 февраля опубликовало указ, согласно которому порносайты обязаны внедрить проверку возраста не позднее трех месяцев после публикации документа. Le Parisien называет крайним сроком 9 июня.

Согласно новым правилам, проверка возраста на порносайтах должна быть анонимной и надежной (то есть обычный чекбокс «Мне есть 18» не подойдет). При этом порталы вправе сами выбрать метод ― например, через сторонние сервисы проверки возраста, паспортные или банковские данные.

Министр цифровой экономики Франции Клара Шаппа сказала, что французский медиарегулятор Arcom обеспечивает конфиденциальность пользователей. Она обвинила Aylo во лжи и нежелании исполнять закон.

«Взрослые свободны в просмотре порно, но не за счет защиты наших детей. Требовать от порносайтов проверять возраст пользователей — это не значит клеймить взрослых, а значит защищать наших детей», ― написала она в X.

Франция — второй по величине рынок Pornhub в мире после США. По информации Le Parisien, сайты Aylo посещают не менее 7 млн французов в день.

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