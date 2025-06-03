Pornhub приостановит показ порно во Франции ― в знак протеста против законов о проверке возраста

Сайты для взрослых Pornhub, YouPorn и Redtube на сутки перестанут показывать порнографический контент во Франции. Все потому, что их материнская компания Aylo считает французское законодательство о проверке возраста пользователей безответственным и неэффективным. Об этом сообщает Le Figaro.