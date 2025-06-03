Марго Робби и Колин Фаррелл в трейлере фильма «Большое, смелое, прекрасное приключение»

Sony Pictures выпустила трейлер фильма «Большое, смелое, прекрасное приключение». Его премьера состоится 19 сентября.
Сюжет рассказывает о двух одиноких незнакомцах Саре и Дэвиде, которые знакомятся на свадьбе общего друга. Неожиданно они оказываются в захватывающем магическом приключении, в котором им предстоит пережить важные моменты из своего прошлого.
Главные роли исполнили Марго Робби и Колин Фаррелл. В фильме также снялись Джоди Тернер-Смит, Лили Рейб, Фиби Уоллер-Бридж и Хэмиш Линклейтер.
Режиссером фильма стал Когонада, который ранее снял научно-фантастическую семейную драму «После Янга» с Фарреллом и Тернер-Смит в главных ролях. Сценарий написал Сет Рейс («Меню»), а в числе продюсеров — Дэн и Райан Фридкины, Юри Хенли и сам Когонада.