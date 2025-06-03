Марго Робби и Колин Фаррелл в трейлере фильма «Большое, смелое, прекрасное приключение»

Сюжет рассказывает о двух одиноких незнакомцах Саре и Дэвиде, которые знакомятся на свадьбе общего друга. Неожиданно они оказываются в захватывающем магическом приключении, в котором им предстоит пережить важные моменты из своего прошлого.