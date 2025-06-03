СМИ: Юра Борисов может сняться в новом фильме Луки Гуаданьино вместе с Эндрю Гарфилдом

Сегодня / 09:50
Мистер Бист: «У меня нет денег, даже на свадьбу пришлось занять у мамы»
Сегодня / 18:11
Pornhub приостановит показ порно во Франции ― в знак протеста против законов о проверке возраста
Сегодня / 17:38
Создатель «Игры в кальмара» рассказал, что у него есть идея спин-оффа
Сегодня / 17:01
В России официально перевыпустят боевик «Терминатор-2: Судный день»
Сегодня / 16:54
В США мужчина потребовал 50 тыс. долларов от Universal за то, что застрял на сломанном аттракционе
Сегодня / 16:41
CD Projekt Red показала техническое демо «Ведьмака-4». В нем Цири попадает в Вальдрест
Сегодня / 16:26
Застрелен актер Джонатан Джосс из «Парков и зон отдыха». Его муж считает мотивом убийства гомофобию
Сегодня / 15:51
Певицу Миа Бойку раскритиковали за шутку о китайцах
Обновлено сегодня в 15:45
Деятельность разработчиков «Мира танков» признали экстремистской
Сегодня / 15:35
Режиссер «Марии» Пабло Ларраин снимет хоррор-сериал «My Sad Dead»
Сегодня / 15:16
Экс-президент Исландии устроился экскурсоводом в парк
Сегодня / 14:49
Пятый сезон «Медленных лошадей» выйдет 24 сентября. Посмотрите первый тизер
Сегодня / 14:32
В Таиланде слон зашел в продуктовую лавку, чтобы поесть сладкого
Сегодня / 13:56
Тина Канделаки посоветовала женщинам работать из декрета. Ее раскритиковали
Сегодня / 13:37
В Кельне эвакуируют 20 тыс. человек из‑за трех неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны
Сегодня / 12:37
TikTok заблокировал хештег #skinnytok, связанный с нездоровым похудением
Сегодня / 12:37
Джеймс Кэмерон экранизирует фэнтезийный роман «The Devils» Джо Аберкромби
Сегодня / 12:24
Умер Евгений Дога — молдавский композитор, автор вальса «Мой ласковый и нежный зверь»
Сегодня / 12:12
Ридли Скотт собирается уйти из франшизы «Чужой»
Сегодня / 11:50
В Японии испытывают универсальную искусственную кровь
Сегодня / 11:24
Рене Зеллвегер расплакалась во время съемок сцены с Колином Фертом в «Бриджит Джонс-4»
Сегодня / 10:03
Паоло Соррентино получит почетную награду «Сердце Сараево»
Сегодня / 09:36
«Переходный возраст» стал триумфатором премии Gotham TV
Сегодня / 08:59
В школах появится обязательный предмет по духовно-нравственной культуре
Сегодня / 08:03
Билл Гейтс передаст большую часть своего состояния странам Африки
Сегодня / 07:29
Новый Хагрид Ник Фрост сказал, что не будет копировать игру Робби Колтрейна
Сегодня / 06:43
Актеры «Дюны» забросали Хавьера Бардема мемами про Лисана аль-Гаиба
Сегодня / 23:08
Пирс Броснан признался, что «Мамма Миа-3» даст ответ на главный вопрос франшизы — кто отец Софи

СМИ: Юра Борисов может сняться в новом фильме Луки Гуаданьино вместе с Эндрю Гарфилдом

Сегодня в 18:32
Кадр: Cre Film

Российский актер Юра Борисов («Анора», «Пророк») может сыграть главную роль в фильме «Artificial» («Искусственный») итальянского режиссера Луки Гуаданьино. Об этом сообщил Deadline.

По информации СМИ, в проекте, который разработает Amazon MGM Studios, также снимутся Эндрю Гарфилд («Новый человек-паук», «Время жить») и Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный», «Топ Ган: Мэверик»). Переговоры об участии артистов в съемках уже ведутся.

Картина будет основана на реальных событиях, произошедших в 2023 году. Тогда гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман был уволен, а затем восстановлен в должности в течение нескольких дней.

Сценарий ленты написал Саймон Рич, который также выступит продюсером вместе с Дэвидом Хейманом из Heyday Films и Джеффри Клиффордом. Дженнифер Фокс ведет переговоры о продюсировании проекта.

Гуаданиньо быстро нашел новый проект после того, как съемки фильма «Сержант Рок» для DC Studios были отложены на год. Режиссер рассматривал несколько вариантов и остановился на проекте «Искусственный». Съемки запланированы уже на 2025 год.

Это не первый опыт сотрудничества Гуаданиньо со студией Amazon MGM. Ранее он снял для нее фильмы «После охоты» с Джулией Робертс и Эндрю Гарфилдом (премьера запланирована на 10 октября) и «Претенденты» с Зендаей.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами