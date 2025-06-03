СМИ: Юра Борисов может сняться в новом фильме Луки Гуаданьино вместе с Эндрю Гарфилдом

Российский актер Юра Борисов («Анора», «Пророк») может сыграть главную роль в фильме «Artificial» («Искусственный») итальянского режиссера Луки Гуаданьино. Об этом сообщил Deadline.
По информации СМИ, в проекте, который разработает Amazon MGM Studios, также снимутся Эндрю Гарфилд («Новый человек-паук», «Время жить») и Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный», «Топ Ган: Мэверик»). Переговоры об участии артистов в съемках уже ведутся.
Картина будет основана на реальных событиях, произошедших в 2023 году. Тогда гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман был уволен, а затем восстановлен в должности в течение нескольких дней.
Сценарий ленты написал Саймон Рич, который также выступит продюсером вместе с Дэвидом Хейманом из Heyday Films и Джеффри Клиффордом. Дженнифер Фокс ведет переговоры о продюсировании проекта.
Гуаданиньо быстро нашел новый проект после того, как съемки фильма «Сержант Рок» для DC Studios были отложены на год. Режиссер рассматривал несколько вариантов и остановился на проекте «Искусственный». Съемки запланированы уже на 2025 год.
Это не первый опыт сотрудничества Гуаданиньо со студией Amazon MGM. Ранее он снял для нее фильмы «После охоты» с Джулией Робертс и Эндрю Гарфилдом (премьера запланирована на 10 октября) и «Претенденты» с Зендаей.