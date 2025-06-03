СМИ: Юра Борисов может сняться в новом фильме Луки Гуаданьино вместе с Эндрю Гарфилдом

По информации СМИ, в проекте, который разработает Amazon MGM Studios, также снимутся Эндрю Гарфилд («Новый человек-паук», «Время жить») и Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный», «Топ Ган: Мэверик»). Переговоры об участии артистов в съемках уже ведутся.