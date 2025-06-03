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Создатель «Игры в кальмара» рассказал, что у него есть идея спин-оффа

Сегодня в 17:38
Фото: Netflix

Создатель сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек рассказал изданию IndieWire, что у него есть идея спин-оффа шоу.

Кинематографист поделился, что рассказал бы о жизни своих героев между событиям первого и второго сезонов. «Между первым и вторым сезонами трехлетний перерыв. Поэтому я хочу показать, что они делали в это время», — пояснил он.

Хван Дон Хек отметил, что размышлял об истории в целом при работе над вторым сезоном сериала. Идеи для второго и третьего сезонов пришли режиссеру одновременно после завершения первой части.

Третий сезон «Игры в кальмара» выйдет на Netflix 27 июня. Сериал продолжит события второго сезона и расскажет о том, что произошло с выжившими игроками после неудавшегося восстания.

Хван Дон Хек пообещал, что в следующих эпизодах зрители увидят новые игры, которые вызовут у них настоящий страх. Автор шоу хотел, чтобы персонажи вынуждены были делать то, чего не захочет делать ни один человек.

«Я хотел представить игры, которые действительно могли бы показать самые низкие черты человеческих существ, потому что сериал приближается к своей кульминации», — пояснил он.

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Теги:
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