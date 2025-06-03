В США мужчина потребовал 50 тыс. долларов от Universal за то, что застрял на сломанном аттракционе

Во Флориде мужчина по имени Кейси Коузи подал иск против тематического парка Universal Orlando Resort, после того как застрял на сломанном аттракционе. Об этом написала The Independent.
Инцидент произошел в июле 2023 года. Тогда аттракцион «Гарри Поттер и запретное путешествие» остановился из‑за неисправности — и Коузи остался подвешенным в воздухе. В таком положении мужчина провел более часа.
Коузи считает, что представители парка должны выплатить ему компенсацию в размере 50 тыс. долларов. Он утверждает, что компания знала о проблемах с аттракционом, но не приняла мер для их устранения.
В иске Кейси обвиняет Universal в том, что тот намеренно не ремонтировал аттракцион из финансовых соображений. Кроме того, как полагает истец, компания не обучала персонал своевременно устранять поломки и эвакуировать посетителей.
Коузи указал в иске, что халатность администрации парка привела к многочисленным травмам и телесным повреждениям, психологическим страданиям и даже инвалидности, утрате трудоспособности и потере заработка.
Universal Orlando Resort отказался обсуждать ситуацию, сославшись на то, что не комментирует текущих судебных разбирательств.