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В США мужчина потребовал 50 тыс. долларов от Universal за то, что застрял на сломанном аттракционе

Сегодня в 16:54
Фото: Joshuel Espinoza/Unsplasg

Во Флориде мужчина по имени Кейси Коузи подал иск против тематического парка Universal Orlando Resort, после того как застрял на сломанном аттракционе. Об этом написала The Independent.

Инцидент произошел в июле 2023 года. Тогда аттракцион «Гарри Поттер и запретное путешествие» остановился из‑за неисправности — и Коузи остался подвешенным в воздухе. В таком положении мужчина провел более часа.

Коузи считает, что представители парка должны выплатить ему компенсацию в размере 50 тыс. долларов. Он утверждает, что компания знала о проблемах с аттракционом, но не приняла мер для их устранения.

В иске Кейси обвиняет Universal в том, что тот намеренно не ремонтировал аттракцион из финансовых соображений. Кроме того, как полагает истец, компания не обучала персонал своевременно устранять поломки и эвакуировать посетителей.

Коузи указал в иске, что халатность администрации парка привела к многочисленным травмам и телесным повреждениям, психологическим страданиям и даже инвалидности, утрате трудоспособности и потере заработка.

Universal Orlando Resort отказался обсуждать ситуацию, сославшись на то, что не комментирует текущих судебных разбирательств.

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