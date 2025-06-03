В России официально перевыпустят боевик «Терминатор-2: Судный день»

Сегодня / 09:50
Мистер Бист: «У меня нет денег, даже на свадьбу пришлось занять у мамы»
Сегодня / 18:32
СМИ: Юра Борисов может сняться в новом фильме Луки Гуаданьино вместе с Эндрю Гарфилдом
Сегодня / 18:11
Pornhub приостановит показ порно во Франции ― в знак протеста против законов о проверке возраста
Сегодня / 17:38
Создатель «Игры в кальмара» рассказал, что у него есть идея спин-оффа
Сегодня / 16:54
В США мужчина потребовал 50 тыс. долларов от Universal за то, что застрял на сломанном аттракционе
Сегодня / 16:41
CD Projekt Red показала техническое демо «Ведьмака-4». В нем Цири попадает в Вальдрест
Сегодня / 16:26
Застрелен актер Джонатан Джосс из «Парков и зон отдыха». Его муж считает мотивом убийства гомофобию
Сегодня / 15:51
Певицу Миа Бойку раскритиковали за шутку о китайцах
Обновлено сегодня в 15:45
Деятельность разработчиков «Мира танков» признали экстремистской
Сегодня / 15:35
Режиссер «Марии» Пабло Ларраин снимет хоррор-сериал «My Sad Dead»
Сегодня / 15:16
Экс-президент Исландии устроился экскурсоводом в парк
Сегодня / 14:49
Пятый сезон «Медленных лошадей» выйдет 24 сентября. Посмотрите первый тизер
Сегодня / 14:32
В Таиланде слон зашел в продуктовую лавку, чтобы поесть сладкого
Сегодня / 13:56
Тина Канделаки посоветовала женщинам работать из декрета. Ее раскритиковали
Сегодня / 13:37
В Кельне эвакуируют 20 тыс. человек из‑за трех неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны
Сегодня / 12:37
TikTok заблокировал хештег #skinnytok, связанный с нездоровым похудением
Сегодня / 12:37
Джеймс Кэмерон экранизирует фэнтезийный роман «The Devils» Джо Аберкромби
Сегодня / 12:24
Умер Евгений Дога — молдавский композитор, автор вальса «Мой ласковый и нежный зверь»
Сегодня / 12:12
Ридли Скотт собирается уйти из франшизы «Чужой»
Сегодня / 11:50
В Японии испытывают универсальную искусственную кровь
Сегодня / 11:24
Рене Зеллвегер расплакалась во время съемок сцены с Колином Фертом в «Бриджит Джонс-4»
Сегодня / 10:03
Паоло Соррентино получит почетную награду «Сердце Сараево»
Сегодня / 09:36
«Переходный возраст» стал триумфатором премии Gotham TV
Сегодня / 08:59
В школах появится обязательный предмет по духовно-нравственной культуре
Сегодня / 08:03
Билл Гейтс передаст большую часть своего состояния странам Африки
Сегодня / 07:29
Новый Хагрид Ник Фрост сказал, что не будет копировать игру Робби Колтрейна
Сегодня / 06:43
Актеры «Дюны» забросали Хавьера Бардема мемами про Лисана аль-Гаиба
Сегодня / 23:08
Пирс Броснан признался, что «Мамма Миа-3» даст ответ на главный вопрос франшизы — кто отец Софи

В России официально перевыпустят боевик «Терминатор-2: Судный день»

Сегодня в 17:01

«Иноекино» выпустит в российский прокат научно-фантастический боевик «Терминатор-2: Судный день». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе дистрибьютора.

В кинотеатрах будет демонстрироваться версия в 4К-реставрации 2021 года. Релиз ленты состоится 14 августа.

«Терминатор-2: Судный день» 1991 года считается легендарным фильмом жанра боевик, который повлиял на развитие визуальных эффектов в кино. Его действие развивается через десять лет после событий первого фильма.

По сюжету искусственный интеллект из будущего «Скайнет» снова отправляет в прошлое терминатора — на этот раз усовершенствованную модель T-1000, сделанную из жидкого металла. Его цель — убить подростка Джона Коннора, которому суждено возглавить сопротивление людей в будущем.

Однако на этот раз сопротивление тоже отправляет терминатора — старую модель T-800, перепрограммированную, чтобы защитить Джона. Этот терминатор становится его телохранителем и наставником. Главные роли в фильме исполнили Арнольд Шварценеггер, Линда Гамильтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик и Джо Мортон.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами