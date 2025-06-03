В России официально перевыпустят боевик «Терминатор-2: Судный день»

«Иноекино» выпустит в российский прокат научно-фантастический боевик «Терминатор-2: Судный день». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе дистрибьютора.
В кинотеатрах будет демонстрироваться версия в 4К-реставрации 2021 года. Релиз ленты состоится 14 августа.
«Терминатор-2: Судный день» 1991 года считается легендарным фильмом жанра боевик, который повлиял на развитие визуальных эффектов в кино. Его действие развивается через десять лет после событий первого фильма.
По сюжету искусственный интеллект из будущего «Скайнет» снова отправляет в прошлое терминатора — на этот раз усовершенствованную модель T-1000, сделанную из жидкого металла. Его цель — убить подростка Джона Коннора, которому суждено возглавить сопротивление людей в будущем.
Однако на этот раз сопротивление тоже отправляет терминатора — старую модель T-800, перепрограммированную, чтобы защитить Джона. Этот терминатор становится его телохранителем и наставником. Главные роли в фильме исполнили Арнольд Шварценеггер, Линда Гамильтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик и Джо Мортон.