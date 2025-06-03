Застрелен актер Джонатан Джосс из «Парков и зон отдыха». Его муж считает мотивом убийства гомофобию

В городе Сан-Антонио, штат Техас, застрелен актер Джонатан Джосс, сообщает Би-Би-Си. Джосс озвучивал Джона Красного Початка в мультсериале «Царь горы» и играл вождя Кена Хотейта в ситкоме «Парки и зоны отдыха».
Муж актера Тристан Керн де Гонсалес считает, что преступление совершено на почве ненависти. По его словам, некий мужчина «начал выкрикивать жестокие гомофобные оскорбления», а затем открыл огонь.
В полиции Техаса пока не нашли доказательств того, что убийство Джосса связано с его сексуальной ориентацией.
Стрельба произошла, когда пара вернулась к месту их старого дома, который сгорел в январе. Гонсалес утверждает, что местные жители в течение более чем двух лет угрожали поджечь их дом.
«Когда мы вернулись туда, чтобы проверить почту, мы обнаружили череп одной из наших собак и ее шлейку на видном месте. Это вызвало у нас обоих сильнейшее эмоциональное потрясение. Мы начали кричать и плакать от боли от того, что увидели», — написал он в фейсбуке*.
По словам Гонсалеса, перед тем как раздались выстрелы, они с Джоссом стояли рядом и горевали. «У нас с Джонатаном не было оружия. Мы никому не угрожали», ― отметил он.
Правоохранители обнаружили актера лежащим у дороги. Подозреваемый в убийстве, Сигфредо Альварес Сеха, арестован.
Актер из «Парков и зон отдыха» Ник Офферман выразил соболезнования по поводу гибели Джосса: «Актерский состав переписывается весь день по этому поводу, и мы все убиты горем. Джонатан был очень добрым человеком, и мы обожали его в роли вождя Кена Хотейта. Это ужасная трагедия».
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