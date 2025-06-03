Застрелен актер Джонатан Джосс из «Парков и зон отдыха». Его муж считает мотивом убийства гомофобию

«Когда мы вернулись туда, чтобы проверить почту, мы обнаружили череп одной из наших собак и ее шлейку на видном месте. Это вызвало у нас обоих сильнейшее эмоциональное потрясение. Мы начали кричать и плакать от боли от того, что увидели», — написал он в фейсбуке*.