Певицу Миа Бойку раскритиковали за шутку о китайцах

Российскую певицу Миа Бойку раскритиковали в соцсетях за шутку о китайцах. Об этом написало издание Super.ru.
В эфире телешоу еще в 2024 году артистка заявила, что жители Китая полюбят ее музыку. При этом Бойка показала жест, изображающий азиатский разрез глаз. Такой жест представители азиатских народов считают оскорбительным.
Фрагмент телепрограммы завирусился в сети только сейчас, после чего пользователи призвали «отменить» певицу. Они обвинили Бойку в расизме и оскорблении не только иностранцев, но и азиатов, живущих в России.
Вопросы у пользователей соцсетей возникли в том числе к телеканалу ТНТ, который пропустил в эфир эпизод с выходкой Бойки.
Среди критиков певицы оказались и известные люди, например, казахстанская певица Dequine и блогер Ян Рейзен.