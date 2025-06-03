Экс-президент Исландии устроился экскурсоводом в парк

Бывший президент Исландии Гюдни Йоуханнессон начал подрабатывать летним экскурсоводом в национальном парке Тингведлир. Об этом сообщает Iceland Monitor.
«Меня всегда вдохновляло быть в этом прекрасном месте, на свежем воздухе и встречать новых людей. Вот почему я здесь», — пояснил свою мотивацию бывший глава государства.
Йоуханнессон отметил, что его задачи в парке весьма разнообразны. Он отвечает на вопросы в информационном центре, проводит экскурсии и помогает решить любые возникающие проблемы.
В первый день на работе он провел экскурсии для школьников начальных классов и их учителей. Как отмечает Iceland Monitor, дети были полны благодарности, а некоторые даже не хотели прощаться с экс-президентом.
При этом большинство туристов не подозревали, что им проводит экскурсию бывший глава государства. Издание называет это «по-настоящему исландским моментом».
«Для меня большая честь рассказывать об истории этого места и Исландии. Большинство посетителей даже не знают, кто я, и это прекрасно», — отмечает с улыбкой Йоуханнессон.
Помимо выполнения обязанностей экскурсовода, он продолжает работать историком и занимает должность младшего профессора в Исландском университете.