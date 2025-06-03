Режиссер «Марии» Пабло Ларраин снимет хоррор-сериал «My Sad Dead»

В основу сюжета сериала ляжет одноименный рассказ Марианы Энрикес, но в нем появятся персонажи и из других произведений писательницы. История расскажет о враче Эме, которая слышит и видит мертвых. Героиню навещает племянница Джули с аналогичными способностями, после чего грань между миром живых и мертвых стирается.