Режиссер «Марии» Пабло Ларраин снимет хоррор-сериал «My Sad Dead»

Netflix анонсировал новый четырехсерийный хоррор-сериал «My Sad Dead». Его снимет режиссер «Марии» Пабло Ларраин. Об этом сообщает Variety.
В основу сюжета сериала ляжет одноименный рассказ Марианы Энрикес, но в нем появятся персонажи и из других произведений писательницы. История расскажет о враче Эме, которая слышит и видит мертвых. Героиню навещает племянница Джули с аналогичными способностями, после чего грань между миром живых и мертвых стирается.
Историю для экрана адаптировала сама Энрикес, а также известный чилийский писатель Гильермо Кальдерон («Неруда», «Клуб»). Главные роли исполнят аргентинские актрисы Мерседес Моран («Ангел»), Долорес Фонси («Трумэн») и Алехандра Флечнер («Неруда»).
Продюсерами «My Sad Dead» выступили Хуан де Диос Ларраин, Пабло Ларраин и Анжела Поблете, а исполнительными продюсерами — Альваро Кабельо и Кристиан Доносо. Съемки картины начнутся в конце июня в Аргентине и Чили.
Пабло Ларраин несколько раз участвовал в Берлинском кинофестивале, а в 2015 году получил «Серебряного медведя» за фильм «Клуб». Его картина «Нет» была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Режиссер также снял байопик про Марию Каллас с Анджелиной Джоли в главной роли, фильм «Спенсер» про принцессу Диану, в котором снялась Кристен Стюарт.